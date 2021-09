F1-sarjan kohukuski vaivaantui miljardööri-isäänsä koskevasta kysymyksestä – kuittasi toimittajalle muutamalla sanalla

Nikita Mazepin avautui podcastissa nousustaan F1-sarjaan.

Nikita Mazepinin debyyttikausi F1:ssä on ollut vaiherikas.

Venäläinen F1-kuljettaja Nikita Mazepin on ollut autourheiluväen hampaissa käytännössä koko viime vuoden ajan. Ensin oli kourintakohu, sitten jo heti talvitesteissä alkaneet lukemattomat ulosajot ja kisaviikonloppujen ratatörttöilyt.

Kilpailuissa Mazepin on ollut valtaosan kaudesta Haasin tallikaverinsa Mick Schumacherin varjossa. Hän on sijoittunut korkeammalle vain kahdesti, eikä hän ole ollut kertaakaan lähelläkään pistesijoja.

Mazepin on saanut osakseen naljailua, koska hänen isänsä on miljardööri Dimitri Mazepin. Isä tukee Haas-tallia suurella summalla. Ilkeiden kielien mukaan hän on myös ainoa syy, miksi Nikita ajaa F1:ssä.

Kuljettaja itse puhui aivan toiseen sävyyn isänsä tuesta sekä isän ja pojan suhteesta Beyond The Grid -podcastissa.

Mazepin kiittää isäänsä vuolaasti tämän tuesta ennen kaikkea henkisellä puolella. Koulunkäynti oli aina tärkeässä asemassa Mazepinin perheessä, ja pojalle järjestettiin aina tarvittaessa yksityisopetusta Skypen välityksellä, jotta opinnot pysyisivät raiteillaan ajohommien ohella.

– Koska isäni oli menestynyt elämässään, niin se antoi mahdollisuuden urheiluun ja opiskeluun samaan aikaan. Ne olivat pitkiä päiviä. Olisin mielelläni mennyt aiemmin nukkumaan tai katsonut Netflixiä, mutta piti valvoa tehdäkseni koulutyöt ajohommien jälkeen. Isäni sanoi aina samaa: joko ajat ja opiskelet samaan aikaan tai et aja ollenkaan, Mazepin kertoi ohjelmassa.

Nikita Mazepin pääsee ajamaan kotimaassaan viikonloppuna. Formuloissa on vuorossa Venäjän GP.

Haas-kuskin mukaan hänen isänsä tärkein apu on ollut hänen aikansa uhraaminen pojan unelman toteutumiseen sekä hänen antamat neuvot ja ohjeet.

– Lyöt minulle aika paljon paineita, Mazepin kuittaa toimittaja Tom Clarksonin kysymyksen siitä, mikä isän paras neuvo matkalla F1:een on ollut.

Mazepin kiusaantuu puhuessaan isästään, koska ”hyvätapaisissa venäläisperheissä asenne on, että isä on aina oikeassa”.

Mercedeksen mestarikuljettaja Lewis Hamilton totesi aiemmin kaudella, että F1:stä on tulossa miljardöörien poikien kerho. Mazepinin lisäksi Williamsilla ajavan Nicholas Latifin ja Aston Martinin Lance Strollin isät ovat upporikkaita. Lawrence Stroll on Aston Martinin pääomistaja.

Hamiltonin huoli oli, että parhaat kuskit eivät välttämättä pääse F1-sarjaan vaan sarjassa ajavat ne, joilla on paras tuki takanaan.

Mazepin muistutti, että iso osa F1-kuskeista on noussut sarjaan vaikutusvaltaisten akatemiaohjelmien tuella. Hän ei näe, että Hamiltonin maalaama uhkakuva olisi todellinen. Hän muistuttaa oman tarinansa toisesta puolesta.

– Minun tilanteessani menestystä ei pitäisi katsoa ainoastaan negatiivisesta kulmasta vaan nähdä se, että kyseessä on kaunis tarina. Isäni tuki minua tavoitteissani, auttoi minua kehittymään ja oppimaan. Tämä on ollut upea projekti, jonka aloitimme ollessani seitsemän. Hän vei minua radalle joka aamu ajamaan ja viikonloppuisin kilpailemaan. Toivottavasti projekti jatkuu myös F1:n jälkeen.