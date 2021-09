Suomen suurlupaus Tuukka Taponen, 14, tykitti kärkiajan formulatesteissä Italiassa – ”Jäätävää”

Suomalaislupaus ajoi vakuuttavat testit.

Nuoresta Tuukka Taposesta on kohistu Suomen autourheilupiireissä jo pidempään. Tänä vuonna hän on vakuuttanut tekemisellään ensimmäisissä formulatesteissään.

Tuukka Taponen, 14, oli keskiviikon nopein kuljettaja Italian Adriassa järjestetyissä F4-testeissä.

Tiistaina Taponen oli ensimmäisen testipäivän toiseksi nopein.

Suomen rata-autoilun suurimpana tulevaisuuden toivona pidetty Taponen ajoi testeissä erittäin maineikkaan pikkuformulatallin Preman väreissä.

Prema-tallilla on vankat yhteydet Ferrariin, jonka akatemiaan Taponen on tyrkyllä. Hän oli kesällä italialaisakatemian testileirillä.

– Sekin oli osin tämän idean taustalla, että vaikka tämä oli testi muiden joukossa, niin tällaisen aikana on mahdollisuus näyttää itsestään hyvää tai huonoa. He (Ferrari ja Prema) eivät tule Suomeen katselemaan, miten me siellä kurvailemme, Taposen asioita hoitava kartingpomo Jussi Kohtala kertoi puhelimitse Italiasta.

– Tällainen on tilaisuus näyttää, emmekä me itsekään tienneet, millä tasolla todellisuudessa olemme muihin nähden. Nyt kun on parin päivän testit takana, voi lähteä hyvällä fiiliksellä kohti tulevaa.

Kohtala kuvailee Taposen ajamista ”jäätäväksi”. Kierrosajoissa taakse jäi molempina päivinä Ferrarin akatemiakuski, australialainen James Wharton, jonka tekemistä Ferrarin väki oli tarkkailemassa. Samalla he näkivät suomalaisnuorukaisen hienot otteet.

Tuukka Taponen Preman ohjaimissa Adriassa.

Taponen oli 0,207 sekuntia nopeampi kuin keskiviikon toiseksi nopein ja 0,480 sekuntia nopeampi kuin kolmanneksi nopein kuljettaja.

– Monet Ferrarin akatemian kuskit ovat ajaneet Premalla, ja viesti menee varmasti eteenpäin myös tällaisista testeistä. Tästä ei ole haittaa tulevaisuuden suhteen.

– Muutamat muut tiimit ovat myös olleet jo yhteydessä testien jälkeen, esittäneet mielenkiintoa ja kysyneet, mitä aiomme tulevaisuudessa tehdä.

Kartingkausi on vielä kesken. Kalenterissa on paljon tapahtumia, ja ohjelmassa ovat muun muassa MM-kisat.

Päätös ensi kaudesta tehdään loppuvuodesta.

– Onko se karting vai formulat? Kysyn koko ajan Tuukalta sitä, miltä hänestä itsestään tuntuu. Onko hän valmis siihen? Hän sai varmasti näiden testien myötä lisää varmuutta omasta tasostaan muihin verrattuna.

– Hänenkin ajatukset voivat kallistua jopa formulamaailmaan. Tuukan täytyy kuitenkin itseä tuntea olevansa siihen valmis.

Tulevaisuutta määrittää suuresti myös Ferrarin ratkaisu. Jos Taponen saa paikan akatemiasta, Ferrari on paitsi rahoittamassa uraa myös päättämässä tulevan kauden ohjelmasta.

Jos Taposta ei valita akatemiaan, päätökset ja budjetin kerääminen ovat hänen omien taustajoukkojensa käsissä.

Omaa kartingtallia pyörittävä Kohtala alleviivaa, että liian kiire ei saa olla, ja etenkään vajavaisella budjetilla ei kannata vielä nousta formulaluokkiin. Hän on itse Taposen kanssa asennoitunut jatkamaan kartingissa myös ensi vuonna.

– Katsotaan, miten asiat tästä etenevät.