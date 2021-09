Illallinen Kimi Räikkösen kanssa ajoi F1-pomon ikävään tilanteeseen – selitti nyt, mistä oli kyse

Williamsin tallipäällikkö Jost Capito selitti, miten päätyi ruokailemaan Kimi Räikkösen kanssa juuri ennen tämän positiivista koronatestiä.

Formula ykkösen veteraanikuski Kimi Räikkönen joutui jättämään kaksi edellistä F1-osakilpailua väliin koronatartunnan takia.

Räikkösen tartunta paljastui kesken Hollannin kisaviikonlopun. Ja pian ilmeni, että yksi Alfa Romeon kuskin kanssa lähikontaktissa olleista oli Williamsin tallipäällikkö Jost Capito, joka oli syönyt Räikkösen seurassa tovi ennen positiivista testitulosta.

Capito poistui Räikkösen tartunnasta kuultuaan Zandvoortista ja asettui eristykseen.

Räikkösen yhteinen ruokailuhetki kilpailevan tallin pomon kanssa herätti ihmetystä F1-piireissä. Capiton mukaan kaksikko on tuntenut toisensa pitkään.

Capito toimi Sauberin operatiivisena johtajana vuonna 2001, kun debytantti Räikkönen pestattiin tallin toiseksi kisakuljettajaksi.

– Toin Kimin F1:een vuonna 2001, ja meillä on ollut siitä asti todella hyvä suhde. Olemme puhuneet pitkään illallisesta yhdessä, ja nyt se viimein onnistui. Noudatimme turvavälejä, myös ruokapöydässä, Capito selitti Hollannin viikonlopun tapahtumia Saksan Skylle Planetf1-sivuston mukaan.

Capito painotti myös, ettei häntä määrätty missään vaiheessa viralliseen karanteeniin.

– En ollut karanteenissa, kuten monessa paikassa väitettiin, eikä minun olisi tarvinnut olla eristyksissä. Mutta päätin mennä kotiin, etten aiheuttaisi tiimille mitään riskiä. Seurasin kisaa toimistostani, jossa minulla on täysi pääsy radioviesteihin ja kaikkeen dataan, tallipäällikkö selitti.

Capito pääsi palaamaan varikolle jo seuraavana viikonloppuna Italian Monzassa. Räikkönen oli sivussa vielä Italiasta, koska ei ehtinyt saada ajoissa vaadittuja kahta negatiivista koronatestiä. Hän palaa tositoimiin ensi viikonloppuna Venäjän GP:ssä.

Viime aikoina tasoaan nostanut Williams on ottanut Alfa Romeosta niskalenkin taistelussa tallien MM-sarjan kahdeksannesta sijasta. Se on kerännyt jo 22 MM-pistettä, kun Alfa Romeolla pisteitä on vain kolme.