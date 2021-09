F1-legendalta raju lausunto – uhkaa jättää lajin, jos kohuidea toteutetaan

F1-legenda Alain Prost tyrmäsi F1:een tyrkyllä olleen kohu-uudistuksen.

Formula ykkösiin tuli täksi kaudeksi mielipiteitä puolesta ja vastaan herättänyt uudistus, kun sprinttikisat otettiin osaksi GP-kalenteria.

Tähän mennessä sprinttikisoja on ajettu kaksi, heinäkuussa Silverstonessa ja viime viikonloppuna Monzassa. Kauden kolmas sprinttikisa on vuorossa marraskuussa Brasiliassa.

Sprintti ajetaan lauantaina, ja tulokset määrittävät sunnuntain varsinaisen kilpailun lähtöjärjestyksen. Sprintin lähtöjärjestys määräytyy perjantaina, jolloin toisen harjoitusjakson korvaa aika-ajo.

Jo pelkkiä sprinttikisoja on luonnehdittu ”kohu-uudistukseksi”, mutta suunnitteluvaiheessa pöydällä oli vielä kohu-uudistuksen kohu-uudistus: aiemmin suunnitelmissa oli, että sprinttikisan starttijärjestys määriteltäisiin MM-sarjan pistetilanteen mukaan käännetysti. Tämä tarkoittaa sitä, että sprintin paalupaikalta starttaisi MM-sarjassa viimeisenä oleva ja letkan peräpäästä MM-sarjan kärkinimet.

Esimerkiksi Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto kommentoi huhtikuussa Racingnews365-sivustolle, että hänen tallinsa oli ollut alkuvaiheissa vahvasti ajamassa käänteistä starttijärjestystä sprinttikisoihin.

F1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicali paljasti viikonloppuna Bild-lehden haastattelussa, että sprinttikisat ovat paitsi jatkumassa ensi kaudella, myös lisääntymässä. Kun tällä kaudella sprinttikisoja ajetaan kolme, ensi kaudeksi määrä on mahdollisesti nousemassa seitsemään.

Kun ensi kauden sprinttikisojen yksityiskohtia vielä hiotaan, yksi formulaääni on nyt ilmaissut vahvan mielipiteensä sprinttikisoista ja nimenomaan käännetystä lähtöjärjestyksestä.

Nelinkertainen maailmanmestari Alain Prost täräytti mielipiteensä isännöimässään Alpinen F1-tallin podcastissa Prost In The Paddock: mikäli käännetty lähtöjärjestys koskaan tulisi F1:een, hän jättäisi lajin parissa toimimisen siltä seisomalta.

– Mielestäni on hyvä, että F1 yrittää uusia juttuja, mutta pitää ymmärtää, miksi. F1:n täytyy pitää perinteistään kiinni. Meidän on tajuttava, että paras auto ja paras kuski voittavat, koska ovat parhaita. Se on koko F1:n pointti, ranskalaislegenda Prost avautui podcastissaan Racingnews365-sivuston mukaan.

– Minä vihaan ajatusta käänteisestä lähtöjärjestyksestä. Vihaan. Jos F1:een koskaan tulee käänteinen lähtöjärjestys, minä jättäisin tämän urheilulajin, 66-vuotias Prost paalutti.

– Se (käänteinen lähtöjärjestys) on pahin asia, mitä F1:lle voidaan tehdä, hän täsmensi vielä.

Prost myönsi olevansa traditionalisti, joka ei hyväksy kaikkia F1:n uudistussuunnitelmia. Käänteiset lähtöjärjestyksen lisäksi hän ei pitänyt aiemmin käytössä olleesta tavasta myöntää paalupaikasta MM-pisteitä.

Vuosina 1985, 1986, 1989 ja 1993 maailmanmestaruudet voittanut Alain Prost tunnettiin ajouransa aikana lempinimellä professori, sillä hän tapasi analysoida tarkkaan omia ja kilpailijoidensa ajosuorituksia.

Hän on työskennellyt pitkään Renault’n eli nykyisen Alpinen F1-tallin leivissä. Vuodesta 2017 lähtien hänen tittelinsä on ollut tekninen neuvonantaja.