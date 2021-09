Main ContentPlaceholder

Formula 1

Entinen tähtimekaanikko lataa: F1-sarja on nyt kiehtovampi kuin koskaan – vain yksi iso muutos harmittaa

Marc ”Elvis” Priestley työskenteli McLarenin mekaanikkona kymmenen vuotta ja on sittemmin kirjoittanut esimerkiksi kirjan nimeltä The Mechanic: The Secret World of the F1 Pitlane.

Marc ”Elvis” Priestley työskenteli kymmenen vuotta McLarenin mekaanikkona. Kuluva F1-kausi on ollut hänen mielestään upea.