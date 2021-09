Top Gear kysyi Kimi Räikköseltä suoria kysymyksiä – etenkin yksi niistä sai Jäämiehen nauramaan

Kimi Räikkönen joutui vastaamaan muun muassa siihen, onko hän outo.

Suosittu moottoriohjelma Top Gear tenttasi formula ykkösten ehkäpä omintakeisinta kilpa-ajajaa eli Kimi Räikköstä.

Etenkin yksi kysymys sai suomalaiskuskin huvittumaan.

”Onko Kimi Räikkönen hyvä tyyppi?”

TG:n mukaan Räikköstä nauratti ennen vastaustaan.

– Riippuu keneltä kysyy. Minulla ei ole ongelmia itseni kanssa, mikä on tärkeintä, ”Jäämies” vastasi.

Suomalaiselta kysyttiin myös, onko hän outo.

– Jos kysyt sadalta ihmiseltä, varmaan osa sanoo, että olen omituinen tyyppi. En pysty vastaamaan.

Kysymyksissä tuntui olevan kiva sävy, mutta ne panivat mestaria koville.

TG: Miksi ihmiset pitävät Kimi Räikkösestä?

– Miksi minun täytyy vastata tähän? Pyrin olemaan oma itseni. Teen asioita, jotka tuntuvat minulle oikeilta. Joskus pomoni eivät ajattele samalla tavalla, mutta en välitä. Jokaisen täytyy valita oma tiensä ja olla onnellinen. Jos on onnellinen, asiat voivat mennä hyvin, Räikkönen vastasi.

Hän vastasi myös TG:n kysymykseen Instagram-tilistään, jolla hän on antanut väläyksiä perhe-elämästään.

– Veljelläni on lapsia ja nautin heidän kanssaan olemisesta jo ennen kuin omani syntyivät. Ehkä olisi hyvä olla kotona vähän enemmän, mutta he (lapset) ovat tottuneet asiaan. Tyttäreni Rianna on kova. Hän haluaisi kokeilla mikroautolla ajamista ja olen luvannut, että hän saa yrittää.

Räikkönen, 41, kertoi syyskuun alussa, että kuluva F1-kausi jää hänen uransa viimeiseksi.

Formula ykkösten kausi jatkuu ensi viikonloppuna Sotshin osakilpailulla.