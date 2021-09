Motorsport: Valtteri Bottaksen tuleva tallikaveri on lähes varma – ”Jokainen F1-talli seuraa häntä”

Motorsportin lähteiden mukaan kiinalaisesta Guanyu Zhousta on tulossa Valtteri Bottaksen ensi kauden tallikaveri.

Alfa Romeolle ensi kaudeksi siirtyvä Valtteri Bottas on saamassa tallikaverikseen kiinalaisen Guanyu Zhoun, kertoo Motorsport. Autourheilusivuston lähteiden mukaan Zhoun sopimus on jo käytännössä sorvattu kuntoon, ja enää allekirjoitukset puuttuvat.

Alfa Romeon tallipomo Frederic Vasseur kuitenkin vakuuttaa, ettei lopullista päätöstä ole vielä tehty, ja että talli haluaa nähdä vielä seuraavan F2-kilpailun ennen kuin ensi kauden toinen kuljettaja lyödään lukkoon.

– Zhou tekee hyvää työtä F2:ssa. Hän on aivan varmasti (vaihtoehtojen) listalla, Vasseur totesi Motorsportin mukaan.

– Se ei johdu vain siitä, että hän on kiinalainen ja on kärkijoukossa F2-sarjassa. Hän on voittanut kisoja, ja varmaankin jokainen F1-talli seuraa häntä.

UNI-Virtuoso Racing -tallissa ajava Zhou on F2:n kuljettajien MM-pisteissä toisella sijalla. Myös rahoituspuoli on kunnossa: Motorsportin mukaan 22-vuotiaan kuljettajan taustalta löytyy rahakkaita kiinalaissponsoreita.

Vasseur kuitenkin muistuttaa, ettei neljän osakilpailun perusteella pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Mutta kauden neljä ensimmäistä F2-kisaa olivat hieman erilaisia, ja nyt he palaavat perinteisemmille radoille. Nuoret tyypit saavat lisää kokemusta, ja parin kolmen kisan päästä näemme, missä kaikkien F2-kuljettajien kehitys menee.

Vasseurin mukaan Alfa Romeo aikoo tarkkailla vielä ensi viikolla ajettavan Venäjän kisaviikonlopun tapahtumat, ennen kuin päättää lopullisesti Zhoun palkkaamisesta kisakuskikseen.

Bottaksen tallikaverin paikalle riittää tunkua.

Kimi Räikkönen on jo kertonut lopettavansa uransa tähän kauteen, mutta italialaiskuski Antonio Giovinazzi elättelee vielä toiveita jatkosopimuksesta. Hän on pitänyt viime aikoina kovaa vauhtia aika-ajoissa, mutta kisasuoritukset ovat jääneet vaisuiksi.

Alfa Romeo seuraa Motorsportin mukaan tarkalla silmällä myös oman akatemiakuskinsa Theo Pourchairen edistystä F2:ssa. Hän on kuljettajien MM-pisteissä viidennellä sijalla.

Aiemmin Alfa Romeon on huhuttu olleen kiinnostunut myös muun muassa Formula E-sarjan voittajasta Nyck de Vriesistä.