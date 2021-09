Tv:stä tuttu entinen F1-mekaanikko kertoo: tällainen työkaveri oli nuori Kimi Räikkönen – ”Täysin erilaista kuin Mikan kanssa”

Marc ”Elvis” Priestley toimi kymmenen vuotta McLarenin F1-mekaanikkona.

Marc ”Elvis” Priestley, joka nousi kuuluisuuteen 2000-luvun alussa McLarenin F1-tallin huippumekaanikkona, ehti työskennellä kolmen suomalaisen formulaässän kanssa.

Kun hän vuonna 2000 liittyi talliin, oli johtotähtenä jo kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen. Kimi Räikkönen ajoi tallissa 2002–2006 ja Heikki Kovalainen 2008–2009.

Vuonna 2009 McLarenin jättänyt Priestley pääsi kuitenkin juhlimaan maailmanmestaruutta vain kerran. Hänen uransa kohokohtiin kuuluukin Lewis Hamiltonin ensimmäinen mestaruus, jonka britti tykitti hopeanuolella 2008. Mutta edelleen F1-sarjaa tiiviisti seuraava Priestley muistelee myös suomalaiskuskeja suurella lämmöllä.

– Kun liityin McLarenille, kuskit olivat Mika Häkkinen ja David Coulthard. Mikan kanssa työskentely oli uskomatonta, hän oli niin keskittynyt tekemään aina parhaansa. Se oli minulle mahtava sisääntulo formula ykkösiin. Mika ymmärsi loistavasti kaikkia yksityiskohtia, mikä sopi loistavasti McLarenille, Priestley muistelee Ilta-Sanomille.

Häkkinen lopetti uransa kauteen 2001, jonka jälkeen Priestley työskenteli ”Jäämiehen” McLarenin kimpussa. Priestley on aiemminkin muistellut värikkäitä tarinoita, joita sai kokea Räikkösen siivellä.

Tarinoita Priestley on jakanut etenkin kirjassaan The Mechanic: The Secret World of the F1 Pitlane. Esimerkiksi sen, kuinka hän teki ennen Brasilian GP:tä jekun Räikköselle, ja kuinka suomalaiskuski ajoi riehakkaan illanvieton päätteeksi väkisin Priestleyn hiukset.

Hilpeä Kimi Räikkönen vuonna 2004 McLarenin tamineissa.

Lue lisää: Kirja: Räikköselle juonittu väriainepila meinasi tuoda potkut F1-mekaanikolle – Kimin kosto oli melkoinen

Lue lisää: Yllätysarvio Kimi Räikkösen kirjasta: entinen F1-mekaanikko harmittelee, miten vähän kuskin sekoiluista kerrotaan

Räikkönen ilmoitti elokuun lopussa, että kuluva kausi jää hänen F1-uransa viimeiseksi. Maailmanmestaruuden Räikkönen saavutti ensimmäisellä Ferrari-kaudellaan 2007 siirryttyään italialaistalliin McLarenilta.

– Kimin kanssa työskentely oli täysin erilainen kokemus kuin Mikan kanssa, mutta mahtavaa silti, Priestley hymähtää.

– Kimi oli luultavasti nopein kuljettaja, jonka kanssa ikinä työskentelin, hän lisää.

Priestley harmittelee, että Räikkönen olisi voinut voittaa mestaruuden jo McLarenilla 2005, mutta silloin titteli karkasi Renault’n Fernando Alonsolle.

– Joka tapauksessa Kimi on hieno tyyppi, ja meistä tuli hyviä kavereita. Minulla on valtava kunnioitus Kimin nyt päättyvää uraa kohtaan – mutta millainen ura se onkaan ollut! On ilo, että olen saanut olla osa sitä, Priestley hehkuttaa.

Priestley jakoi Instagramissa 2. syyskuuta kuvan, jossa hän istuu McLarenin ohjaamossa, ja autoon nojailee Räikkönen.

– Mikä F1-legenda! Kimi ei ollut vain yksi nopeimmista kuljettajista, joiden kanssa olen työskennellyt, vaan myös yksi parhaista ihmisistä. Rakensimme hänen kanssaan uskomattoman, pienen tiimin ja saimme upeita kokemuksia yhdessä, ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. F1 jää kaipaamaan häntä, Priestley kirjoitti.

Priestley, 44, ja brittiläinen tv-juontaja Mike Brewer, 57, kertoivat Ilta-Sanomille myös reality-ohjelmastaan Wheeler Dealers (suomeksi Kaarakaksikko). Ohjelman 17. tuotantokausi alkaa pian myös Suomessa.

Ohjelman idea on tiivistetysti se, että juontaja Brewer hankkii kunnostusta vaativan vanhan auton, jonka mekaanikko – tulevalla kaudella Priestley – laittaa uuteen uskoon. Sitten auto yritetään myydä voitolla eteenpäin.

Yleensä kyse on jostain tunnetusta klassikkoautosta, kuten uudella tuotantokaudella esimerkiksi Fiat Coupesta tai vuoden 1965 Ministä.

– Ohjelman kuusi edellistä kautta tehtiin Kaliforniassa Yhdysvalloissa, mutta nyt se palaa kotiin Englantiin. Mutta muuten show pysyy samana. Uusi mekaanikkomme, eli Marc, korjaa auton, testaamme sitä, kunnes olemme tyytyväisiä, ja sitten myyn auton. Ja toivottavasti teemme voittoa, Brewer esittelee ohjelmaa.

”Elvis” Priestley on jakanut Instagram-tilillään rutkasti materiaalia ohjelman kulisseista.

Priestley on innoissaan suuren, kansainvälisestikin suositun tv-tuotannon tekemisestä.

– Taustani on moottoriurheilussa, mutta minulla on ollut aina intohimo autoja, tekniikkaa ja insinööritaitoja kohtaan. Emmekä ainoastaan tee ohjelmaa, vaan käytännössä herätämme upeita autoja henkiin ja teemme niistä taas tiekelpoisia.

Wheeler Dealersin 17. kausi näkyy discovery+-palvelussa 20. syyskuuta alkaen.