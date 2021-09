F1-legendan ura jatkuu – taas yksi kuljettajapari varmistui

Sebastian Vettel ja Lance Stroll jatkavat Aston Martintin kuljettajakaksikkona ensi kaudella.

Nelinkertaisen F1:n maailmanmestarin Sebastian Vettelin ura jatkuu vielä ainakin ensi kauden.

Aston Martin tiedotti torstaina, että 34-vuotias Vettel ja Lance Stroll jatkavat tallin kuljettajakaksikkona myös vuonna 2022.

– Odotan innolla kilpailemista uuden aikakauden F1-autoilla. Ne näyttävät hyvin erilaisilta, ja uusien teknisten rajoitusten pitäisi antaa meille autoja, joilla voi ajaa kilpaa huomattavasti paremmin kuin viime aikoina, Vettel sanoi tiedotteessa.

Täksi kaudeksi Ferrarilta Aston Martinille siirtynyt Vettel sijoittui alkukesästä Azerbaidzanin osakilpailussa komeasti toiseksi. Ailahtelevasti ajanut saksalainen on kerännyt 35 pistettä ja on kuljettajien MM-sarjassa 12:ntena. Stroll on 24 pisteellä sijalla 13.

Strollin isä Lawrence Stroll on Aston Martinin F1-tallin osaomistaja.

Vettel voitti neljä perättäistä F1:n maailmanmestaruutta vuosina 2010–2013 Red Bullin ratissa.