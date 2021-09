F1-tuomio: Max Verstappenin tylyys vaaransi Lewis Hamiltonin terveyden – ”Nastolan Gerhard Berger” pääsi yllättämään

McLaren otti kaksoisvoiton ja mestaruustaistelijat kolaroivat Italian GP:ssä.

Vauhtia oli kuin Monzassa, kun McLaren jysäytti kauden sensaation ottamalla kaksoisvoiton, ensimmäisen tallille laatuaan sitten Kanadan GP:n 2010. Daniel Ricciardo voitti ja Lando Norris oli toinen. Valtteri Bottas nousi hienosti kolmanneksi.

IS:n tuomio-palstalla viikonlopun puhuttavimpiin hetkiin ja ilmiöihin pureutuvat tällä kertaa Tommi Koivunen, Janne Oivio ja Tatu Myllykoski.

Janne Oivio

Tähti

Ei se voi olla kuin Daniel Ricciardo. Aussi sai unelmalähdön ja piti kiinni johtopaikasta Max Verstappenin puristuksissa oman – ja autonsa – nopeuden ansiosta. Alla on todella vaikea kausi, jonka aikana Lando Norris on pöllyttänyt mennen tullen. Voitto on paitsi näyttö siitä, että siirto Renault’lta McLarenille oli oikea ratkaisu niin myös palkinto koko kauden jatkuneesta työstä oman ajotyylin hiomiseksi McLarenin autolle sopivaksi.

Puheenaihe

Verstappen–Lewis Hamilton tietysti. Verstappenin lakoninen tokaisu ”näin käy kun ei anna tilaa” kertoi tilanteesta kaiken. Hupsista vaan. Hollantilaisen tylyys kilpailutilanteissa tuo kilpailuihin loistavan, dramaattisen lisämausteen, mutta sitä ei kannata koskaan unohtaa, että ilman turvakaarta Lewis Hamilton saattaisi olla vähintäänkin entinen F1-kuski. Ja aivan turhaan. Riskikerroin ohituksessa oli aivan liian suuri, eikä varmastikaan sattumalta. Ulos oli tässä tapauksessa tulos.

Moka

Red Bull ja Verstappen asettivat itse itsensä onnettomuustilanteeseen molemminpuolisella tunaroinnilla. Verstappen olisi mitä todennäköisimmin ajanut mukavaan voittoon, jos ei olisi tunaroinut lähtöä niin pahasti, että joutui uhraamaan kärkipaikan Lando Norrisin blokkaamiseen. Ja tallin surkea varikkopysähdys pudotti Verstappenin tilanteeseen, josta hän lähti yrittämään epätoivoista ohitusta Hamiltonista.

Lewis Hamiltonin leikki loppui lyhyeen.

Päänahka

Ferrari kuohittiin kotona. Kun McLaren vihdoin palasi voittajaksi lähes vuosikymmenen odotuksen jälkeen, se tapahtui vieläpä kaksoisvoiton siivillä. Hamilton ja Verstappen toki kolaroivat ulos, mutta McLaren oli Monzassa vahva nimenomaan omilla vahvuuksillaan. Valmistajien kolmossijasta kamppaileva Ferrari oli kotiradallaan selvästi hitaampi. Italian korskea ori työnnettiin takaisin kenkälaatikkoonsa näytöstyyliin.

Yllätys

Valtteri Bottaksen vauhti. Missä tämä mies oli, kun oli vielä tallipaikka supertiimissä pelastettavana? Radalla, jossa ohittaminen oli vaikeaa, suhautteli Nastolan Gerhard Berger vastustajista ohi vasemmalta ja oikealta. Se, joka muistaa tältä kaudelta esimerkiksi vaikeudet ohittaa George Russellin Williams Imolassa alkukaudesta saattaa tulla ajatelleeksi, että näinköhän oman tulevaisuuden ratkeaminen toi rentoutta ja pelottomuutta Bottaksen ajamiseen, joka aiemmin puuttui. Hieno kisa, mutta hieman katkeransuloisella mausteella.

Tommi Koivunen

Tähti

Daniel Ricciardo ja McLaren ristittiin tähdiksi jo edellä, joten nostetaan esiin Valtteri Bottas. Suomalainen ajoi kauden parhaan kisaviikonloppunsa. Paalu, sprintin voitto ja perältä kolmanneksi. Loistava suoritus. Viime vuonna Bottas ei meinannut Monzassa päästä kenestäkään ohi, nyt latu maistui erinomaisesti.

Puheenaihe

Max Verstappen vetää tutulla, omalla tyylillään ohitustilanteissa: minä menen ohi tai sitten osutaan. Jokohan nyt loppuisi olettamukset, että Lewis Hamilton väistää joka kerta kiltisti? Toki tämänkertainen kolari oli vain voitto Verstappenille, kun MM-johto pysyi samanlaisena.

Moka

Antonio Giovinazzi ajoi huikeat aika-ajot ja sprintin, mutta kisan 1. kierroksen kömmähdys kävi todella kalliiksi. Alfa jäi taas pisteittä – ja George Russell otti Williamsille kaksi pistettä. Taisto MM-sarjan 8. sijasta oli toki jo valmiiksi käytännössä ratkennut. Lukemat ovat Williamsille nyt 22–3.

Antonio Giovinazzi pettyi.

Päänahka

Daniel Ricciardo on läpi kauden ollut altavastaaja McLarenilla. Hän on jäänyt yllättävän pahasti Lando Norrisin jalkoihin, mutta nyt osat kääntyivät. Ricciardo ajoi kauden parhaan viikonloppuna, ja mikä vakuuttavinta, hän oli kiinni voitossa jo ennen MM-taisteluparin kolaria.

Yllätys

Nicholas Latifi otti ensimmäisen lauantaivoittonsa George Russellista. Joo, perjantain aika-ajoissa Russell oli vielä erittäin niukasti nopeampi, mutta lauantain sprintissä Latifi oli vahvempi. Kanukki ajoi myös vahvan kisan, vaikka jäikin lopulta kultaiselle ananakselle 11:nneksi.

Tatu Myllykoski

Tähti

Kukapa olisi vielä talvella uskonut, että kauden ensimmäinen kaksoisvoitto menee McLarenille? Brittitalli on virittänyt kaikessa hiljaisuudessa oranssit nuolensa hurjaan syysvireeseen. Norrisin läpilyöntiä on jaksettu hämmästellä koko kauden, mutta nyt myös Ricciardo on alkanut lämmetä. Fiksujen ja poikkeuksellisen filmaattisten McLaren-kuskien lentoa on ilo seurata.

Puheenaihe

Verstappenin ja Hamiltonin sota jatkuu. Kaksikko on vääntänyt koko kauden sen verran vimmatusti, ettei sunnuntain kaltainen täystuho yllättänyt enää ketään. Tilanteessa oli ilmeiset vaaransa, mutta isossa kuvassa kaksi tasaväkistä mestarikandidaattia on parasta, mitä aikojen saatossa väljähtäneelle kuninkuusluokalle on tapahtunut vuosikausiin. Sopivan epärehellinen kilvanajo on palannut.

Moka

Antonio Giovinazzin kisa päättyi heti avauskierroksella murheelliseen kolaukseen Carlos Sainzin kanssa. Italialainen ei ollut ensisijainen syyllinen osumaan, mutta se ei juuri lohduta. Giovinazzi olisi tarvinnut kipeästi huippusuorituksen myös kisassa vakuuttaakseen Alfan johtoportaan. Nyt näyttää vääjäämättömästi siltä, että mies jää ensi kaudeksi ilman tallipaikkaa.

Valtteri Bottaksella (vas.) ja McLarenin pomolla Zak Brownilla oli sunnuntaina syytä juhlaan.

Päänahka

Alfa Romeolle tyrkätty Bottas pääsi harjoittelemaan takarivistä lähtemistä, ja mukavastihan se sujui. Nastolan naseva esitti pyhänä komean ohituskavalkadin – ja näytti samalla jäkättäjille olevansa keskimääräistä etevämpi ratinkääntäjä. Altavastaajan asema ja inhimillisemmät paineet sopivat Bottakselle erinomaisesti. Merkit viittaavat siihen, että loppukaudella on luvassa lisää verratonta ilottelua.

Yllätys

C Moren selostamossa hölmistyttiin kollektiivisesti, kun Bottas ylitti maaliviivan. Niki Juusela ja Toni Vilander elivät siinä uskossa, että suomalainen sijoittuisi neljänneksi, eivätkä he olleet rekisteröineet Sergio Perezin viiden sekunnin aikasakkoa. Selostajaveljiä ei voi moittia, sillä käänteitä toden totta riitti.