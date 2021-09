F1-kuljettaja yllättyi saatuaan jatkosopimuksen – latasi hämmentävän rehellisen kommentin

Ulosajot ovat olleet kiinteä osa Yuki Tsunodan tulokaskautta F1:ssä.

F1-talli Alpha Tauri jatkaa samoilla kuljettajilla myös ensi kaudella. Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda saivat kumpikin jatkosopimuksen.

Siinä, missä kisavoittaja Gaslylla voisi olla vientiä muuallekin niin Tsunodan vaikea tulokaskausi on muistuttanut siitä, miten iso loikka alemmista formuloista kuninkuusluokkaan voi olla.

Japanilainen on tullut tunnetuksi tiimiradion rääväsuuna, joka laukoo pelottomasti ja hyvällä huumorilla näkemyksiään myös median edessä.

Kun häneltä tiedusteltiin jatkosopimuksesta, Tsunoda tarjosi mielenkiintoisen vastauksen.

– Yllätyin siitä, että saan jatkaa ensi kaudella. Haluan kiittää tallia ja olen innoissani saadessani jatkaa. Haluan oppia mahdollisimman paljon ja ajaa hauskan kauden 2022, Tsunoda sanoi The Race -sivuston mukaan.

Tsunodalta kysyttiin luonnollisesti perään, miksi hän yllättyi jatkosopimuksesta.

– Koska kolaroin koko ajan!

Tulokaskuski on kolaroinut kolmesti aika-ajossa tällä kaudella ja aiheuttanut F1-harjoitusten keskeytyksen Unkarissa. Kilpailuissakin auto on käyttäytynyt eläväisesti hänen käsissään.

Itseironian takana on myös kelpo kisakuski. Gasly on ollut tallin selvä ykkösmies 66 MM-pisteellään, mutta Tsunoda on väläytellyt nopeuttaan. 18 MM-pistettä on yhtä paljon kuin Aston Martinilla kilpailevalla Lance Strollilla. Tsunoda on ajanut viidessä kilpailussa pisteille.

– Ensi kaudella on oltava tasaisempi ja myös harjoitussessioissa kurinalaisempi, Tsunoda alleviivasi.