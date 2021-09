F1-tallissa kiihdytään riidasta toiseen – tallipomo kertoo nyt yhden ison syyn vihanpitoon

Haasin tallipäällikkö Günther Steiner avasi kuljettajiensa huonoja välejä.

Haasin F1-talli ei ole tällä kaudella onnistunut keräämään vielä yhtäkään MM-pistettä, mutta talli on siitä huolimatta ollut tasaisesti otsikoissa. Syynä tähän on ollut etenkin tallin kuskikaksikon Nikita Mazepinin ja Mick Schumacherin riitaisa suhde.

Tulokaskuskien räjähdysherkät välit leimahtivat kunnolla viime viikonlopun GP:ssä Hollannin Zandvoortissa.

Schumacher ja Mazepin ottivat yhteen sekä lauantaina että sunnuntaina.

Lauantain aika-ajoissa venäläiskuski Mazepin poltti päreensä Schumacherille ja syytti tämän rikkoneen tallin sisäistä sopimusta. Haas oli sopinut, että Mazepin lähtee nopealle kierrokselle ensimmäisenä, mutta Schumacher ohitti Mazepinin ja kiilasi tämän eteen valmistautumiskierroksen loppuvaiheessa.

Mazepin syytti Schumacheria sabotoinnista.

Sunnuntain kilpailussa pillastui puolestaan Schumacher, joka syytti Mazepinia vaarallisesta ohituksen peittelystä. Mazepin muutti ajolinjaansa Schumacherin eteen varsin myöhään, jolloin autot ottivat osumaa ja Schumacherin auton etusiipi vaurioitui. Schumacher joutui varikolle vain kahden kierroksen ajamisen jälkeen.

– Hän (Mazepin) pilasi kisani, koska etusiipi meni rikki ja oli pakko tulla varikolle. Sen jälkeen kisa oli pelkkiä sinisiä lippuja, eikä kisaamisesta tullut enää mitään, Schumacher vuodatti Motorsport.comin mukaan.

Haasin tallipäällikkö Günther Steiner on vähemmän yllättäen joutunut vastailemaan kysymyksiin kuskiensa väleistä pitkin kautta. Täksi viikonlopuksi F1-sirkus on laskeutunut Italian Monzaan, ja Zandvoortin tapahtumien jälkeen aihe oli jälleen esillä.

Steinerin mukaan hän oli pitänyt palaveria kuskiensa kanssa sekä sunnuntaina Zandvoortissa että torstaina Monzassa.

– Me työskentelemme sen asian eteen ja hoidamme sen ongelman kuten olemme hoitaneet muutkin asiat, Steiner kommentoi Autosportilla viitaten viime viikonlopun tapahtumiin.

– Minä haluan vain pitää huolen siitä, että näillä kahdella kaverilla on hyvä ymmärrys siitä, miten heidän kuuluu ajaa kilpaa ja että he oppivat välttämään tilanteita, jotka eivät auta ketään, vähiten heitä itseään. En oikeastaan välitä siitä, mitä he tekevät vapaa-ajallaan, ovatko he ystäviä vai ei. Mutta radalla heidän on tehtävä töitä tiimin eteen, tallipomo jatkoi.

Günther Steiner joutuu toistuvasti kommentoimaan tallinsa kuskien tappelua.

Steinerin mukaan kuskit tiedostavat tämän kyllä kun ovat erossa toisistaan, mutta yhteinen sävel ei löydy, kun kaksikko on samassa huoneessa.

Mazepin ja Schumacher jatkavat Haasin kuskeina myös ensi kaudella. Steiner yritti haastattelussa selitellä, mistä kaksikon tuliset välit johtuvat. Tallipäällikkö löysi selityksen siitä, että kuskit ajavat kilpaa tällä hetkellä periaatteessa vain toisiaan vastaan.

Steiner uskoo, ettei kuskien huonoissa väleissä ole kyse mistään henkilökohtaisesta vaan olosuhteista.

– Tämä taistelu on liioiteltua. Ei ole mitään muuta taisteltavaa. Jos mukana olisi kolme, neljä muuta autoa, tätä ei huomaisi. Mutta heillä (Mazepinilla ja Schumacherilla) ei ole ketään muuta vastassa, joten he keskittyvät siihen. Se on mielestäni yksi ongelma tässä, Steinerin selitys jatkui.

Nikita Mazepin (kesk.) tutustui torstaina Monzan rataan.

Myös Nikita Mazepiniltä kysyttiin Monzassa viime viikonlopun tapahtumista. Hän kertoi Steinerin tavoin, että niistä on keskusteltu tallin sisällä. Mazepinin mukaan hän oli saanut vihreää valoa tilanteesta, josta Schumacher pillastui. Hän mukaansa hän ei ollut rikkonut sääntöjä.

– Minä haluan kunnioittaa keskustelujen yksityisyyttä. Ne olivat suljettuja keskusteluja enkä usko, että kaikkia tahoja miellyttäisi jos niiden sisältöä avattaisiin julkisesti, Mazepin sanoi F1:n virallisten verkkosivujen mukaan.

Myös Schumacher totesi, että asioista on keskusteltu tallin sisällä. Hän kertoi toivovansa, että kuskit saavat taistella toisiaan vastaan kuten aiemminkin.