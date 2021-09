Pääseekö Mercedes kuin koira veräjästä F1-jupakassa? Ferrarilta tuskan parahdus

Red Bull haluaa selvyyden F1-sarjaa kuohuttavaan keskusteluun.

Formula 1 -sarjan kulisseissa kuohuu taas. Tällä kertaa kohistaan Mercedeksen voimanlähteistä ja tarkalleen ottaen siitä, onko voimanlähteen jäähdytys sääntöjen mukaista.

Red Bull on lähettänyt kyselyn Kansainväliselle autoliitolle Fialle siitä, onko voimanlähde sääntöjenmukainen. Epäily on, että Mercedes olisi löytänyt tavan viilentää ilmaa poikkeuksellisen voimakkaasti, joka taasen antaisi myllystä lisää tehoja irti.

Red Bull odottaa Fian tulkintaa voimanlähteen sääntöjenmukaisuudesta.

Vaikka tapaus on merkittävä, se ei ole herättänyt samanlaista kuohuntaa kuin Ferrarin moottorien ympärillä pyörinyt sirkus kaudella 2019 ja sen jälkeen.

Tuolloin Fia löysi epäillyttäviä piirteitä moottoreista, muttei pystynyt todistamaan, että sääntöjä oli rikottu. Välttääkseen pitkän ja julkisen oikeusprosessin Ferrari ja Fia pääsivät kabinetissa sopimukseen asiasta.

Tämä raivostutti muut tallit, mutta yhteisymmärryksen löydyttyä kaikki Ferrarin voimanlähteitä käyttäneet tallit – Ferrari, Alfa Romeo ja Haas – olivat alamaissa viime kaudella.

Ferrarin tallipomo Mattia Binotto ihmetteli Motorsportin mukaan, miksei tämä tapaus ole herättänyt yhtä paljon kuohuntaa ja ruoskintaa kuin parin vuoden takainen.

– Menemättä Mercedeksen moottoriin, haluaisin pysyä aiheissa, jotka tiedetään hyvin: joustavat siivet ja renkaanpaineiden hallinta. Fia mittaa direktiivejään missä on tarpeen, koska on heitä, joilla on erilaisia tulkintoja kuin sääntöjen periaatteet, Binotto aloitti.

Tämän jälkeen hän viittasi hyvin verhotusti Mercedeksen nykytilanteeseen.

– Tämä ei ole mitenkään erilaista verrattuna vuoteen 2019. Miksi asenteissa on ero? Kenties tuolloin olimme liikaa median armoilla ja kilpailijamme kävivät kimppuumme. Mutta se on menneisyydessä. Se sävy, jolla 2019 asioista puhuttiin, oli väärä. On tärkeää silti muistuttaa, että mitä tapahtui silloin ei eroa mitenkään siitä, mitä tapahtuu nyt ja mitä F1:ssä on aina tapahtunut.

Ferrari ei ole asettanut Mercedeksen voimanlähteiden sääntöjenmukaisuutta kyseenalaiseksi, mutta on käynyt asiasta keskusteluja Red Bullin kanssa.