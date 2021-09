Corinna Schumacher sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta hänen miehensä tuntisi olonsa mahdollisimman mukavaksi.

F1-legenda Michael Schumacherista kertova dokumentti tulee nähtäville suoratoistopalvelu Netflixissä 15. syyskuuta. Dokumentin etukäteen nähneiden medioiden mukaan siinä kuullaan erityisesti Corinna Schumacherilta uusia paljastuksia tämän aviomiehen tilasta ja onnettomuudesta.

Saksalaisen Bild-lehden mukaan Corinna kertoo dokumentissa, että vain vähän ennen Ranskan Alpeilla tapahtunutta kohtalokasta lasketteluonnettomuutta Michael oli suunnitellut lähtemistä laskettelukeskuksesta.

– Hän sanoi, että lumi ei ole ihanteellista, ja voisimme lentää Dubaihin ja hypätä siellä laskuvarjoilla, Corinna kertoo Bildin mukaan.

– Mutta en ole koskaan syyttänyt jumalaa siitä, miksi tämä tapahtui. Se oli vain todella huonoa tuuria. Elämässä ei voi olla huonompaa tuuria, Corinna sanoo.

Vakavasti loukkaantuneen formulalegendan yksityisyyttä on suojeltu tarkasti joulukuussa 2013 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Corinna-vaimon mukaan Michael on aina halunnut varjella perheen yksityisyyttä, ja hän on halunnut toteuttaa miehensä tahtoa.

– Yksityiset asiat ovat yksityisiä, kuten hän aina sanoi. Minulle on erittäin tärkeää, että hän voi jatkaa yksityiselämäänsä niin hyvin kuin mahdollista, Corinna sanoo The Independentin mukaan.

Kommentista voi päätellä, että Michael Schumacher ei ilmeisesti kommunikoi puhumalla, samoin kuin pariskunnan pojan Mick Schumacherin lausunnoista.

– Uskon, että isä ja minä ymmärtäisimme toisiamme toisenlaisella tavalla nyt, koska puhuisimme yhteistä kieltä, moottoriurheilun kieltä. Meillä olisi paljon enemmän juteltavaa, Mick sanoo Racefans-sivuston mukaan.

Isän ja aviopuolison hyvinvointi on koko perheelle tärkeä asia.

– Elämme yhdessä kotonamme. Käymme terapiassa. Teemme kaiken voitavamme, jotta Michael tuntisi olonsa paremmaksi ja mukavaksi. Haluamme vain hänen tuntevan, että hän kuuluu perheeseemme, Corinna sanoo The Independentin mukaan.

– Tapahtui mitä tahansa, teen kaiken, minkä pystyn. Me kaikki teemme. Yritämme mennä eteenpäin perheenä, niin kuin Michael halusi ja haluaa yhä. Menemme kukin eteenpäin omassa elämässämme.