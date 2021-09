Nuoresta Valtteri Bottaksesta ja Toto Wolffista julkaistiin harvinainen kuva – somekansan huomio kiinnittyi täysin epäolennaiseen yksityiskohtaan

Susie Wolff julkaisi kuvan Mercedeksen jättävästä suomalaiskuljettajasta ja aviomiehestään.

Moottoriurheiluvaikuttaja ja tallipäällikkö Susie Wolff julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraavat hänen aviomiehensä Toto Wolff sekä 19-vuotias nastolalainen formulalupaus Valtteri Bottas.

Kuva on otettu vuonna 2009 Saksan Nürnbergissä, Norisringillä. Bottas istuu F3-luokan autossa, Wolff on kyykyssä kilpurin vieressä. Bottaksen autoon on teipattu suurin kirjaimin hänen sponsorinsa, kotimaisen hitsausalan yrityksen Kempin logo.

– Miten pitkälle he ovat päässeetkään. Uusi luku tarinassa odottaa, Susie Wolff on kirjoittanut kuvan oheen.

Hän viittaa tietenkin siihen, että Bottas lähtee Toto Wolffin johtamasta Mercedeksen F1-tallista Alfa Romeolle.

Wolffin seuraajat ovat kuitenkin kiinnittänet huomionsa ihan muuhun.

– Miksi Totolla on kolme käsivartta? eräs seuraajista ihmettelee.

– Ah, vuosi 2009, jolloin Totolla oli kolme kättä. Se tuo mieleen muistoja, toinen vitsailee.

– Toto ”Kolme kättä” Wolff, kolmas naljailee.

Toden totta, kuvassa näkyy optinen illuusio. Kuvasta on rajattu pois kolmas henkilö, jonka vasen käsi nojaa Bottaksen autoon. Koska henkilön paita on aivan saman värinen kuin Wolffilla, näyttää siltä kuin itävaltalaisella olisi kaksi vasenta kättä ja yksi oikea.

Bottas ajoi kaudella 2009 ranskalaisen ART Grand Prix’n tallissa F3-kisoja niin Isossa-Britanniassa kuin mantereellakin. Hänen tallikaverinaan oli muun muassa Jules Bianchi, joka menehtyi 2015 F1-kolarin jälkeen.

Bianchi voitti Norisringillä ajetun avauskisan. Bottas ylsi ensimmäisessä kisassa nopeimpaan kierrokseen ja sijoitukseen 12, mutta keskeytti toisessa.

Bottas nousi F1:een vuonna 2013 Williamsin kuljettajana. Mercedekselle hän siirtyi vuonna 2017.

Toto Wolff sijoitti Bottaksen uraan kuskin ollessa nuori ja työskenteli pitkään yhtenä suomalaisen managereista. Managerisuhde loppui Bottaksen siirtyessä Mersulle.