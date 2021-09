Netflixin dokumentti Michael Schumacherista ilmestyy syyskuun puolivälissä.

F1-legenda Michael Schumacherin, 52, elämästä kertova dokumentti paljastaa uusia yksityiskohtia moottoriurheiluperheen kulisseista.

Dokumentin jo nähnyt toimittaja kertoo Racefans-sivustolla, että Schumacherin vaimo Corinna sekä Haas-kuski Mick puhuvat dokumentissa perheen elämästä Michaelin kanssa.

– Onnettomuuden jälkeen näitä perhekokemuksia, hetkiä, joita monilla on vanhempiensa kanssa, ei ole enää, ainakaan samoissa määrin. Se ei tunnu reilulta, Mick Schumacher sanoo dokumentissa.

22-vuotiasta surettaa, ettei hän pääse jakamaan menestystään moottoriurheilussa isänsä kanssa. Michael Schumacher voitti seitsemän maailmanmestaruutta.

– Uskon, että isä ja minä ymmärtäisimme toisiamme toisenlaisella tavalla nyt, koska puhuisimme yhteistä kieltä, moottoriurheilun kieltä. Meillä olisi paljon enemmän juteltavaa. Mietin asiaa todella usein ja ajattelen, että tuo olisi tosi hienoa. Antaisin mitä vain saadakseni sen.

Perhe pyrkii Corinna Schumacherin mukaan jatkamaan elämäänsä ”tavalla, josta Michael piti ja pitää edelleen”. F1-legendan yksityisyyttä vaalitaan yhä erittäin tarkasti, kuten hän jo uransa aikana itsekin toivoi. Corinna-vaimo pitää tehtävänään suojella aviomiestään ”aivan kuten hän suojeli meitä”.

Lue lisää: Kyynelkaasun käyttö vei F1-kuskin vankilaan – näin hölmöilystä hyötyi Michael Schumacher

Michael Schumacher kärsi vakavia aivovammoja lasketteluonnettomuudessa vuonna 2013. Häntä on hoidettu perheen kotona Sveitsissä viimeiset seitsemän vuotta.

Schumacheria ei ole nähty julkisuudessa onnettomuuden jälkeen. Hoidot jatkuvat yhä.

– Me kaikki kaipaamme Michaelia, mutta hän on täällä. Hän on erilainen, mutta hän on täällä. Se antaa meille voimaa, Corinna kertoo.

Mick Schumacher ajaa ensimmäistä F1-kauttaan Haasin ratissa. MM-pistetili ei ole vielä auennut. Hän jatkaa tallissa ensi kaudellakin.