Hellyttävät kuvat! George Russell ihaili lapsena Lewis Hamiltonia, nousee nyt mestarin tallikaveriksi

George Russell on Mercedeksen kuljettaja kaudella 2022.

Brittiläinen F1-kuljettaja George Russell, 23, on noussut moottoriurheilu-urallaan Lewis Hamiltonin, 36, ihailijasta tämän tulevaksi tallitoveriksi.

Lue lisää: Valtteri Bottaksen seuraaja vahvistettiin – George Russell sai paikan F1:n mestaritallista

F1-toimittaja Ian Parkes julkaisi tiistaina Twitterissä kuvan, jossa Russell on lapsena pyytämässä nimikirjoitusta Hamiltonilta.

Kuvassa Hamilton on McLarenin ajohaalarissa, joten kuva on otettu vuosien 2007 ja 2012 välillä. Russell, joka pitää kuvassa kädessään Hamiltonia käsitteleviä kirjoja, on syntynyt vuonna 1998.

Mercedes vahvisti tiistaina, että Russell siirtyy ensi kaudeksi Hamiltonin tallikaveriksi Valtteri Bottaksen tilalle. Hän on ajanut F1:ssä Williamsin autolla kaudesta 2019 esittäen hyvin lupaavia otteita.

Myös F1:n MM-sarjan virallinen tili julkaisi vanhan yhteiskuvan Mercedeksen uudesta kuskiparista. Russellilla on kuvassa yllään t-paita, jossa lukee ”Lewis”.