Valtteri Bottaksen seuraaja vahvistettiin – George Russell sai paikan F1:n mestaritallista

George Russell ajaa ensi kaudella Mercedeksen F1-tallissa.

George Russell on Mercedeksen F1-tallin toinen kuljettaja ensi kaudella. Asia vahvistettiin tiistaina.

– Tämä on erityinen päivä minulle. Haluan kiittää Williamsia, Mercedestä ja kaikkia, jotka auttoivat minua yltämään sinne, missä nyt olen, Russell kirjoitti Twitterissä.

Russell ajaa tällä hetkellä Williamsilla, jonka riveissä hän aloitti F1-uransa kaudella 2019. Russell, 23, on yltänyt F1:ssä kerran palkintopallille. Hän saavutti kakkossijan tämän kauden Belgian GP:ssä, joka jäi sateen takia tynkäkisaksi.

Russell on jo ehtinyt ajaa yhden kisan Mercedeksellä. Hän tuurasi koronatartunnan saanutta maailmanmestari Lewis Hamiltonia viime vuoden Bahrainin-kisassa. Russell säväytti vauhdillaan tuossa kisassa, vaikka putosi lopulta palkintosijoilta Mercedes-tallin rengassekoilujen myötä.

Brittikuljettaja korvaa Mercedeksellä Valtteri Bottaksen, joka siirtyy ensi kaudeksi Alfa Romeolle.

– Tämä on valtava mahdollisuus ja haluan tarttua siihen molemmin käsin. Mutta tiedän, miten kova haaste edessäni on. Valtteri on asettanut riman korkealle viikosta toiseen tekemällään työllä, ottamalla voittoja, paalupaikkoja ja auttamalla tallia useisiin MM-titteleihin, Russell sanoi Mercedeksen nettisivujen mukaan.