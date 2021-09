Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton tekevät huimaa F1-historiaa – Mika Häkkinen ja David Coulthard jäävät taakse

Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton yltänevät parivaljakkona historialliseen saavutukseen.

Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton ajavat Mercedeksellä yhdessä jo viidettä kautta. Tämän kauden jälkeen yhteistyö loppuu, kun Bottas siirtyy Alfa Romeolle.

Sitä ennen kaksikko ehtii kuitenkin tehdä F1-historiaa, jos sekä Bottas että Hamilton osallistuvat normaalisti kauden yhdeksään viimeiseen osakilpailuun.

Siinä tapauksessa kauden viimeisen osakilpailun jälkeen Bottas ja Hamilton ovat ajaneet tallikavereina yhteensä tasan sata osakilpailua.

He ohittavat David Coulthardin ja Mika Häkkisen, jotka ajoivat yhdessä McLarenilla 99 osakilpailua.

Hamilton ja Bottas eivät kuitenkaan yllä kärkisijalle. Michael Schumacher ja Rubens Barrrichello ajoivat Ferrarilla yhdessä peräti 104 osakilpailua. Bottas ja Hamilton jäävät siis neljän osakilpailun päähän.

Hamilton ylisti tallikaveriaan Bottaksen siirron Alfa Romeolle varmistuttua.

– Hän on ollut paras tallikaverini, jonka kanssa minulla on ollut ilo työskennellä. Nopeutesi ja sietokykysi on ollut vaikuttavaa, mutta se, missä todella erotut, on ihmisyytesi. Olet suurempi kuin tiedätkään, ja tiedän, että edessäsi on valoisa tulevaisuus, Hamilton sanoi.

Lue lisää: Lewis Hamilton julkaisi tunteikkaan viestin Valtteri Bottaksesta – suomalais­kuski saa F1-mestarilta valtaisaa ylistystä

Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel ajoivat Ferrarilla yhdessä 81 osakilpailua.

Lähde: Formulapassion.

Hamilton on voittanut maailmanmestaruuden kaikilla neljällä kaudella, jotka hän ja Bottas ovat ajaneet yhdessä Mercedeksellä. Tällä kaudella Red Bullin Max Verstappen heittää kovan haasteen ja johtaa MM-sarjaa.