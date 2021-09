Lewis Hamilton hehkutti yhteistä taivalta Valtteri Bottaksen kanssa.

Formulatähti Lewis Hamilton kirjoitti koskettavan viestin Alfa Romeolle kauden jälkeen siirtyvälle tallikaverilleen Valtteri Bottakselle. Hamilton jakoi ajatuksensa suomalaisesta Instagramissa maanantaina.

Lue lisää: Nyt se on varmaa: Valtteri Bottas korvaa Kimi Räikkösen

Hamilton, 36, on jakanut sarjan kuvia Mercedes-kaksikon yhteisistä hetkistä. Kuvien oheen hän kirjoitti koskettavan tekstin.

– Olen suunnattoman ylpeä siitä, että olen työskennellyt Valtteri Bottaksen rinnalla viimeiset viisi vuotta. Yhdessä olemme olleet osa tiimiä, joka on voittanut neljä valmistajien mestaruutta, ja olemme motivoineet toisiamme jaksamaan ylä- ja alamäkien läpi, Hamilton aloittaa.

Britti ei säästele sanojaan ylistäessään 32-vuotiasta suomalaista.

– Hän on ollut paras tallikaverini, jonka kanssa minulla on ollut ilo työskennellä. Nopeutesi ja sietokykysi on ollut vaikuttavaa, mutta se, missä todella erotut, on ihmisyytesi. Olet suurempi kuin tiedätkään, ja tiedän, että edessäsi on valoisa tulevaisuus.

Lopuksi Hamilton kiittää Bottasta hänen panoksestaan ja toivottaa kaikkea hyvää.

– Sinua tullaan kaipaamaan.

– Lopetetaan vahvasti ja hankitaan se kahdeksas mestaruus tallille, Hamilton päättää ja lisää nyrkkitervehdys-emojin.

Bottas kehui Hamiltonia tallin tiedotteessa aiemmin maanantaina.

– Haluan, että voin sanoa antaneeni aivan kaikkeni, kun mietin myöhemmin aikaani tallissa. Haluan varmistaa, että päätämme yhteisen taipaleemme mestarina. On ollut suuri etuoikeus työskennellä Lewisin kanssa. Keskinäinen harmoniamme oli tärkeä osa sitä, että voitimme valmistajien mestaruudet.