F1-sivusto vertasi Lewis Hamiltonia ja Valtteri Bottasta – tästä syystä suomalainen oli Mercedekselle erittäin arvokas

Valtteri Bottas ei pystynyt haastamaan Lewis Hamiltonia mestaruudesta, mutta hän pystyi ajamaan Mercedekselle yllättävän paljon pisteitä.

F1-kuljettaja Valtteri Bottaksen, 32, viisivuotinen jakso Mercedeksen haalareissa päättyy tähän kauteen. Alfa Romeo julkaisi suomalaisen liittyvän talliin kaudesta 2022 alkaen ”monivuotisella sopimuksella”.

Bottas paljasti sopimuksen pituuden MTV Urheilun haastattelussa maanantai-iltana.

– Se riippuu vähän eri jutuista, mutta joo, enköhän mä siellä ainakin kolme vuotta ole, Bottas kertoi.

Bottas jäi saksalaistallissa alati tallikaverinsa Lewis Hamiltonin varjoon. Racefans-sivusto analysoi suomalaisen aikakautta Mercedeksellä ja vertaili kuskien välistä suoriutumista.

Sivuston keräämät tilastot eivät suomalaista mairittele siinä tapauksessa, kun häntä vertaa suoraan Hamiltoniin.

Hamilton on voittanut F1:n maailmanmestaruuden neljänä viime vuonna. Bottas on yltänyt kuljettajien pistetilastossa toiseksi vuosina 2019 ja 2020.

Hamilton on tähän asti voittanut Bottaksen aika-ajoissa lukemin 63–27 ja kilpailuissa 60–23.

Suomalainen on napannut Mercedes-urallaan yhdeksän osakilpailuvoittoa. Hamilton otti saman verran voittoja jo kaksikon ensimmäisellä yhteisellä kaudella 2017. Bottaksen tallikaverina hän on kerännyt yhteensä 46 voittoa.

Bottas on kuitenkin suoriutunut kohtalaisesti yhdessä tilastossa, minkä takia sivusto arvelee tallin pitäneen suomalaista mukana näin pitkään.

Hamilton on tuonut talliin komeat 1 746,5 pistettä, mutta nastolalaisen lukemakin on mainio 1 218. Sivusto vertaa tilannetta kilpailevaan Red Bulliin, jossa Max Verstappenin ja Sergio Perezin tallikaverien keräämien pisteiden suhde on huomattavasti suurempi Verstappenin eduksi.

Bottaksen kohtaloksi sivusto mainitsee heikentyneet otteet ratissa ja Hamiltonia sijaistaneen George Russellin loistavan viikonlopun Sakhirin osakilpailussa joulukuussa 2020.

Monacossa asuva 32-vuotias Bottas siirtyy Alfa Romeolle, joka on saalistanut tällä kaudella kolme MM-pistettä. Takana on vain nollan pisteen Haas-talli.