Kommentti: Kokeeko Valtteri Bottas Heikki Kovalaisen kohtalon – vai onko siirto Kimi Räikkösen korvaajaksi jotain paljon parempaa?

Moni muistaa maailman nopeimman kansan ja maailman nopeimman Heikin. Puhutaanko ensi kaudella maailman nopeimmasta Valtterista, kun Bottas siirtyy Alfa Romeolle, kysyy toimittaja Tuomas Arkimies.

Tehdään se heti alkuun selväksi. Valtteri Bottas, 32, on ammattimies.

Bottas on ajanut vuosia F1-sarjan huipputallissa äärimmäisen maineikkaan autonvalmistajan Mercedes-Benzin leivissä. Keskinkertaisella kuljettajalla ei olisi mitään asiaa johtotähden rattiin autourheilun kuninkuusluokassa.

Bottas on lopulta kovin ymmärrettävistä syistä jäänyt supertähti Lewis Hamiltonin varjoon. Bottas on moneen kertaan leimattu kakkoskuljettajaksi, siipimieheksi ja ties miksi, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Mersun johto on halunnut ajattaa häntä vuosia brittitähden rinnalla – tekemässä sitä työtä, mikä on kulloinkin nähty jättimäisen saksalaisvalmistajan etujen mukaisiksi.

Ja usein on nähty niin, että Hamiltonin voittojen ja MM-tittelien eteen tehdään kaikki voitava, Bottas ottaa näillä reunaehdoilla maksimisuorituksen ja napsii siinä sivussa merkkimestaruuteen tarvittavat pisteet.

Hamilton on kiistatta yksi lajin parhaista kautta aikojen. Hänellä on uransa alusta ollut valtava markkina-arvo, ja sädekehä on vain voimistunut vuosien vieriessä. Tuota sädekehää ei noin vain mennä rikkomaan – sen on Bottaskin saanut todeta.

Ja hän tiesi tämän jo Mersulle mennessään, vaikka julkisuuteen toisentyyppistä kuvaa annettiinkin. Lähimainkaan valmiiksi lyötynä ei tietenkään missään tapauksessa kannata – eikä yksinkertaisesti voi – esiintyä F1:n kaltaisessa haialtaassa. Eikä ole toisaalta Mercedes-Benzinkään etu, että toisesta kuljettajasta luotaisiin tietoisesti jotain tunkkaisen apumiehen tarinaa, vaikka nokkimisjärjestys vaikuttaisikin tallin sisällä selvältä.

Sitä paitsi Bottaksen kieltäytyminen Mercedeksen tarjoamasta ajopaikasta olisi ollut aikoinaan hullua – oli tallitoverina sitten kuka tahansa.

Nyt Bottas siirtyy uuteen vaiheeseen urallaan. Alfa Romeolla hänen odotetaan omalla panoksellaan johtavan tallia. Menestysodotukset uuden työnantajan ajokilla ovat tyystin erilaiset kuin Mercedeksellä, mutta tulosta olisi silti tehtävä sen mukaisesti, mitä Alfan autosta on irti revittävissä.

Itse asiassa Alfan kilpailukyvyn uumoillaan parantuvan F1-ajokkien sääntömuutoksien siivittämänä. Sikäli Bottaksen siirto ei vaikuta lainkaan pöllömmältä.

Bottaksen aika huipputalleissa lienee todennäköisesti ohi, mutta hän halusi yhä jatkaa F1-uraansa. Se on hänen ammattinsa – eikä korvauskaan ole hullumpi. Kilvanajo voi olla riskialtista ja voittaminen on Bottakselle nyt entistä vaikeampaa, mutta toisaalta F1-auton käskeminen tarjoaa kilpa-ajajalle suuren nautinnon ja leveän leivän.

Myös Suomen moottoriurheilun kannalta siirrytään uuteen aikakauteen. Piakkoin 42 vuotta täyttävä Kimi Räikkönen lopettaa F1-uransa nyt toistamiseen. Moni muistaa, miten kävi viime kerralla, kun Räikkönen jätti F1:n kauden 2009 päätteeksi.

MTV oli aiemmin polleasti kertonut meille, että olemme maailman nopein kansa. Tämä väite ei ollut täysin tuulesta temmattu – ajoihan Kimi Räikkönen Ferrarilla ja Heikki Kovalainen McLarenilla. Se oli sinänsä upea asia – kaksi pienen, mutta sisukkaan maan ajajaa väänsi maineikkaiden kärkitallien ajokkien ratteja.

Sitten kun Räikkönen Ferrarin savustamana lähti ralliseikkailuunsa, jäljelle jäi Kovalainen. Kovalainen – ammattimies hänkin – joutui kuitenkin etsimään uutta ajopaikkaa ja päätyi silloiselle Lotukselle, joka myöhemmin tunnettiin surkeana Caterhamina.

Suomalaiset saivat nopeasti huomata, ettei tämä nyt oikein enää lähde…

Ei se lähtenyt, vaikka MTV:llä puhuttiin maailman nopeimmasta Heikistä.

Kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen (oik.) villitsi omalla urallaan suomalaiset. Heikki Kovalainen jutteli legendan kanssa vuonna 2011.

Entä Lähteekö nyt, kun Bottas siirtyy yhdeksänkertaisena GP-voittajana Alfa Romeolle? Maailman nopein Valtteri? Ei kai sentään.

Joka tapauksessa maailmanmestari Räikkösen lähtö jättää ison aukon F1:een sekä suomalaisesta että kansainvälisestä näkövinkkelistä. Räikkösen suosio on perustunut pitkälti hänen erityislaatuiseen ja aitoon persoonaansa. Asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat -tyyli on vedonnut kansan syviin riveihin.

Kimi Räikkönen on suosittu mies.

Entäs Bottas sitten? Mersulla hänet nähtiin joukkuepelaajana, joka ei keikuta venettä tallin etujen vastaisesti. Mutta hän on myös haistatellut tiimiradiossa ”niille, ketä se koskee”, kasvattanut parran, ajanut rallia, pilkkonut puita ja antanut ymmärtää, että kyllä hänellekin silloin tällöin muki jos toinenkin maistuu.

Mersulla Bottaksen piti taistella Hamiltonin sädekehän varjossa. Voi olla, että nyt hän päätyy entistä voimakkaammin myös Räikkösen F1:een jättämän sädekehän vaikutuspiiriin.