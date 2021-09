Valtteri Bottaksen pomolla ”suuri vaikutusvalta” toisen F1-tallin kuskipaikasta – tilanne on kova pala kilpailijalle

Alex Albon haluaisi Williamsille, mutta kärkitallien kissanhännänveto saattaa nousta esteeksi.

Entinen Toro Rosson ja Red Bullin F1-kuljettaja Alex Albon tavoittelee paluuta sarjaan ensi kaudeksi. Yhä Red Bullin palkkalistoilla oleva thaimaalaiskuljettaja kärkkyy paikkaa joko Williamsilta tai Alfa Romeolta.

Tiettävästi Albonin suosikkivaihtoehto olisi nousukuntoinen Williams. Esteeksi saattaa kuitenkin nousta Red Bullin ja Mercedeksen kisailu sarjan kärjessä.

Asian teki selväksi Mercedeksen pomo Toto Wolff.

– Albon ansaitsee paikan F1:ssä. Silti olisi aika hankalaa, että sataprosenttisesti Red Bullin leivissä oleva kuski ajaisi Mercedeksen voimanlähdettä käyttävää autoa. Teemme mielellämme hänen kanssaan yhteistyötä, kunhan sopimus Red Bullin kanssa puretaan, Wolff sanoi viikonloppuna Hollannissa Racefans-sivuston mukaan.

Mersun uhittelu oli kova paikka Red Bullin pomolle Christian Hornerille, joka on etsinyt vanhalle suosikkilahjakkuudelleen uutta F1-paikkaa aktiivisesti. Albon on ajanut tällä kaudella DTM-sarjassa kelpo menestyksellä. Hän on viidentenä pisteissä kauden puolivälin tienoilla.

– Heillä on selvästikin suuri vaikutusvalta tilanteeseen. Minulle on kuitenkin vakuutettu, että Williams saa valita haluamansa kuljettajat ilman rajoituksia, Horner sanoi.

Hän sanoi myös, että Red Bull tuskin vapauttaa Albonia sopimuksesta.

– Olemme käyneet hyvin hedelmällisiä keskusteluja sekä Williamsin että Alfan kanssa. Eiköhän tilanne ratkea seuraavan reilun viikon aikana.

Albon ajoi F1-sarjassa kaudet 2019 ja 2020. Debyyttikauden hän aloitti Toro Rosson riveissä, mutta nousi ykköstiimiin Red Bulliin kesken kauden Pierre Gaslyn paikalle.

Kausi 2020 sujui kokonaan Red Bullin ratissa, mutta kaksi palkintokorokesijaa ja seitsemäs sija MM-sarjan kokonaispisteissä eivät riittäneet kisakuskin paikan pitämiseen.