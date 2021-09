Näin Toto Wolff kommentoi Valtteri Bottaksen kohutemppua

Valtteri Bottas täytti saappaansa, mutta aiheutti myös pari harmaata hiusta Mercedeksen johdolle.

Max Verstappen ajoi kotiyleisönsä edessä riemukkaaseen voittoon. Samalla kääntyi MM-tilanne: hollantilainen johtaa nyt toiseksi ajanutta Lewis Hamiltoia kolmella pisteellä.

Hamiltonin tallitoveri Valtteri Bottas oli Mercedeksellään kolmas ja nousi samalla kuljettajien MM-sarjassa samalle sijalle.

Bottaksen ansiosta Mercedes on valmistajien sarjan kärkipaikalla. Red Bullin kakkoskuski Sergio Perez oli Zandvoortissa näkyvässä roolissa, mutta taas väärästä syystä. Hän teki näyttäviä ohituksia, mutta joutui tekemään niitä aika-ajokatastrofin jälkeen. Varikolta startannut Perez oli kahdeksas ja otti vain neljä pinnaa.

Bottaksen, 32, kauteen on mahtunut epäonnea ja joitakin heikohkoja esityksiä, mutta isossa kuvassa hän on täyttänyt paikkansa ja pitää tähtikeulan kiinni merkkimestaruudessa. Palkintosijoissa hän on lyönyt Perezin 7–2.

Suomalainen teki sunnuntaina mukisematta työtään Hamiltonin taustalla ja apuna kisan viime hetkille asti.

Sitten nähtiin pientä kapinointia.

Ei sinänsä ihme: oli jokseenkin nöyryyttävää saada neljä kierrosta ennen maalia kutsu varikolle ja alle pehmeät renkaat – ja perään tallin käsky olla ajamatta kisan nopeinta kierrosta.

Bonuspisteessä oli kiinni Hamilton, ja talli halusi pisteen pysyvän nimenomaan britillä MM-kamppailun takia.

Bottas uhmasi käskyä, vaikka hidastikin 3. sektorissa vauhtiaan ja oli hetken kiinni ylimääräisessä pisteessä. Hamilton otti omansa takaisin kisan viimeisellä kierroksella oman ylimääräisen varikkostoppinsa jälkeen.

Valtteri Bottas ruiskutti samppanjaa Max Verstappenin niskaan.

Tallipomo Toto Wolff kertoi ymmärtävänsä Bottasta, vaikka myönsikin, että Bottaksen temppu olisi voinut maksaa pisteen verran Hamiltonille.

– Täytyy kuitenkin ymmärtää Valtterin tiettyä turhautumista. Kaikki päättyi lopulta hyvin. Meidän täytyy käsitellä asia ammattimaiseen sävyyn, Wolff kommentoi.

– He eivät ole robotteja. Voin samaistua tilanteeseen, itävaltalainen sanoi puolustaen Bottaksen reaktiota.

Wolff totesi, että Bottas nosti selvästi kaasua ja hidasti vauhtiaan nopeimmalla kierroksellaan.

– Valtteri joutuu jatkuvasti olemaan vastaanottavana osapuolena. MM-taisto on niin tiukka.

Bottas itse sanoi C Morella nostaneensa viimeisellä sektorilla noin sekunnin verran:

– Tiesin, että Lewis tarvitsee sen yhden pisteen enemmän kuin minä mestaruustaistossa. Minä en taistele enää maailmanmestaruudesta tässä vaiheessa. Kunhan vain ajattelin painaa kaasua pari ekaa sektoria, ja sitten nostelin loppupätkän, Bottas sanoi.

Zandvoortin kisan voitto oli Verstappenille jo kauden seitsemäs ykköstila. Hamiltonilla on vain neljä voittoa.

Mercedes voitti kauden neljästä ensimmäisestä kisasta kolme, mutta toukokuun Espanjan GP:n jälkeen sillä on vain yksi voitto. Se tuli Silverstonesta heinäkuussa, kun Verstappen paiskautui seinään ja kolarin toinen osapuoli Hamilton voitti.