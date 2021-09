George Russellin ensimmäinen keskustelu Kimi Räikkösen kanssa päättyi yllättävällä tavalla.

Hollannin GP:n torstaisissa lehdistötilaisuuksissa oli yksi aihe ylitse muiden: F1-sarjan ikänestorin Kimi Räikkösen keskiviikon ilmoitus vuonna 2001 alkaneen uransa päättymisestä.

Räikkönen, 41, ilmoitti lopettavansa F1-uransa kuluvan kauden jälkeen.

Monelta kuskikollegalta tiedusteltiinkin lehdistötilaisuuksissa heidän muistojaan ja ajatuksiaan Räikkösestä. Kenties hullunkurisimman muiston jakoi Williamsin George Russell, 23.

Vuodesta 2019 F1:ssä ajanut britti paljasti, mitä tapahtui, kun hän keskusteli Räikkösen kanssa ensimmäisen kerran. Tämä tapahtui Kansainvälisen autoliiton Fian palkintogaalassa vuonna 2018.

– Ensimmäisen kerran, kun puhuin Kimin kanssa, keskustelu päättyi siihen, että hän nipisti nännejäni, Russell kertoi naureskellen.

– Joten... hän on ainutlaatuinen tyyppi, britti jatkoi.

Russell ei kertonut tarkempia yksityiskohtia kaksikon kohtaamisesta, mutta monet F1-fanit kuitenkin muistavat Räikkösen tuosta vuoden 2018 gaalasta. Netistä löytyviltä videoilta näkyy, miten juhlatuulella ollut suomalaiskuljettaja esimerkiksi kaulaili Sebastian Vettelin kanssa lavalla hakiessaan MM-sarjan kolmospalkintoa sekä poltti sikaria pöydässään.

Kimi Räikkönen on ollut F1-varikon puheenaihe.

Nänni-muistonsa lisäksi Russell puhui kauniisti Räikkösestä.

– Minulla on valtavasti kunnioitusta sitä kohtaan, mitä hän on saavuttanut niin radalla kuin sen ulkopuolellakin. Hän on kuin legenda. Häntä jäädään kaipaamaan. Ei ole ketään toista hänen kaltaistaan, Russell sanaili.

F1:n virallisella Instagram-tilillä jaettiin video Russellin puheenvuorosta: