Kommentti: Kimi Räikkösen ura Ferrarilla oli mysteeri – jäi MM-tittelin jälkeen sivurooliin

Kimi Räikkönen loi ensimmäisen F1-ajanjaksonsa aikana maineen maailman nopeimpana kuljettajana. Ferrarilla hänen tähtensä laski kahteen kertaan, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Kimi Räikkönen nousi F1-sarjaan vuonna 2001 kaikkien aikojen kokemattomimpana kuljettajana ainoastaan 23 autokilpailun kokemuksella, suoraan Britannian Formula Renault -sarjasta.

Siitä alkoi kahteen pitkään ajanjaksoon jakautuva, vertaansa vailla oleva ura. Ensimmäisten yhdeksän kauden aikana (2001–09) hän ehti ensin luoda maineen maailman nopeimpana kuljettajana, joka ajoi henkeäsalpaaviin suorituksiin McLarenilla ja voitti sitten mestaruuden debyyttikaudellaan Ferrarin riveissä.

Mestaruudesta huolimatta Räikkösen tähti laski nopeasti italialaistallissa. Hän oli McLarenilla syönyt David Coulthardin ja Juan Pablo Montoyan kaltaiset kuljettajat elävältä, mutta sitten standardit muuttuivat pysyvästi: Räikkönen alkoi hävitä yhä useammin tallitovereilleen, aika-ajoissa jopa säännöllisesti.

Tallitoveri Felipe Massa otti yhteisenä aikana punaisissa enemmän pisteitä ja voittoja. Kyseessä oli sama Massa, joka hävisi Ferrarilla niin Michael Schumacherille kuin Fernando Alonsolle tuntuvalla erolla – ja jäi sittemmin myös Williamsilla Valtteri Bottaksen varjoon.

” Moni on spekuloinut, olisiko joku toinen kuljettaja voittanut Lotuksella maailmanmestaruuden.

Kun Räikkönen palasi formula ykkösiin 2012, hän ajoi Lotuksella kahden kauden aikana huippusuorituksia, joita ihailtiin ja joiden ansiosta häntä pidettiin taas yhtenä maailman absoluuttisesti parhaista kuskeista.

Jälkikäteen moni on kuitenkin spekuloinut, olisiko joku toinen kuljettaja voittanut Lotuksella noina vuosina maailmanmestaruuden. Ainakin Alonso, joka tunnetaan toki vahvasta itseluottamuksestaan, oli kovasti sitä mieltä.

Lotukselta Räikkönen ponnisti takaisin Maranelloon – ja taaskaan hän ei enää näyttänyt niin hyvältä.

Liitto Ferrarin kanssa on yksi Räikkösen uran mysteereistä: hän ajoi Maranellossa uransa pisimmän putken, peräti kahdeksan kautta. Juuri Ferrarilla hän kuitenkin säväytti kaikkein harvimmin.

Massan kanssa oli melko tasapäistä, mutta Alonso ja Sebastian Vettel tyrmäsivät suomalaisen vuosi toisensa jälkeen (ero kausittain 106 pistettä, 128 pistettä, 26 pistettä, 112 pistettä ja 69 pistettä).

Alonso ja Vettel olivat toki myös tallin lähtökohtaisia ykköskuljettajia, mutta tätä tasapainoa Räikkönen ei onnistunut muuttamaan.

Räikköstä Ferrarilla seurannut Charles Leclerc sen sijaan onnistui tempussa heti 2019. Vaikka vielä kauden ensimmäisissä kisoissa Vetteliä suosittiin tallimääräyksillä, loppukaudesta Leclerc oli ottanut paikkansa tallin ykköstykkinä.

Siirto Alfa Romeolle 2019 taisi olla kaikille hyväksi: Räikkösen olemuksesta tuli rennompi, ja hän näytti taas radalla vahvemmalta – tallin käyrä on toki sen jälkeen osoittanut alaspäin.

Mick Schumacher ja Kimi Räikkönen ovat ystävystyneet viime vuosina.

Vielä vähän aikaa sitten saattoi kuvitella, että 41-vuotias ”Jäämies” haluaisi nähdä uuden sukupolven F1-autot – etenkin, kun hänen tallilleen Alfa Romeolle kuluva kausi on välivuosi. Kaikki tarmo on keskitetty tulevaan.

Viime viikkoina ja viimeistään viime päivinä on tullut kuitenkin selväksi, että Alfan puikoissa nähdään ensi kaudella uutta verta. Racefans-sivusto kertoi Räikkösen lopettamisilmoituksen aattona, että Alfan ensi kauden kuskikaksikko on Valtteri Bottas–Nyck de Vries.

Yllättävää tässä kuskipelissä oli se, että Räikkönen kertoi omalta osaltaan asiasta jo nyt, oma-aloitteisesti Instagramin välityksellä.

Ainakin hän pääsi nyt alleviivaamaan, että teki itse päätöksen lopettamisestaan jo viime talvena.

Räikkösen viimeiseksi jäävä F1-kausi on toistaiseksi ollut vaisu. Antonio Giovinazzi on lyönyt tallitoverinsa aika-ajoissa 9–3. Kisoissa Räikkösen vauhti on pääsääntöisesti kuitenkin ollut melko hyvää; isoin miinus tulee Portugalin ja Itävallan törmäilyistä.

” Välillä on ollut vaikea käsittää, miksi jokainen hänen lausahduksensa on ollut otsikoissa ”hulvaton heitto” tai ”viiltävä kuitti”.

Uran loppuvuodet ovat alleviivanneet, että Kimi haluaa vain ajaa.

Tuntuu myös, että Räikkönen on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että nuoria F1-kuskeja ei enää pakoteta niin tiukkaan muottiin.

Räikkönen ei siihen koskaan suostunut, ja viime vuosina sarjaan on tulvinut uusia kiinnostavia tähtiä.

Räikkösen suosio on aina nojannut hänen erityislaatuiseen persoonaansa. Moni on ihaillut suomalaisen harvinaisen kovaa itsetuntoa, kykyä olla välittämättä muiden mielipiteistä ja hetkessä elämisen taitoa: Räikköstä ei ole juuri kiinnostanut jauhaa menneistä tai tulevasta.

Välillä on ollut silti vaikea käsittää, miksi jokainen hänen lausahduksensa on ollut uutisotsikoissa hulvaton heitto tai viiltävä kuitti.

Tai mikä siinä oli niin hauskaa, että Räikkönen söi jäätelöä Ferrarin motorhomessa, kun Malesian GP 2009 oli keskeytyksissä rankkasateen takia?

Muistan itsekin hymähtäneeni tuolloin, mutta ei odottaisi, että samasta videoklipistä jaksetaan vääntää vitsiä yli kymmenen vuotta myöhemmin.

Se on yksi monista Kimi-meemeistä, joiden suosiota on välillä ollut vaikea käsittää – ja jota hän tuskin itsekään ymmärtää.

Kimi Räikkönen kuvattuna Spassa viime viikonloppuna.

Jäämiehen henkilöbrändiä alettiin toden teolla rakentaa tämän aidon persoonan ympärille mutta keinotekoisesti vuonna 2012, kun hän ajoi Lotuksella. Talli ymmärsi, miten hänen persoonastaan otetaan kaikki irti, ja suosio kasvoi.

” Räikkönen inhoaa kysymyksiä kulttiasemaan nousseista tempauksistaan, koska ei ole halunnut olla klovni tai pilkan kohde.

Ensin varikolla jaettiin jäätelöitä suomalaisen nimissä, sitten talli kertoi jakaneensa väelleen muka Räikkösen aloitteesta paitoja tekstillä ”leave me alone, I know what I’m doing”.

– Sillä ei ollut mitään tekemistä minun kanssani, Räikkönen on sittemmin useasti kertonut paidoista.

Räikkönen tuskin itse olisi sosiaalisessa mediassa ilman sen tarjoamaa kaupallista potentiaalia. Kuten F1-sarjan juontajakasvo Will Buxton asian sanoitti: Räikköstä ei ole luotu sosiaalisen median aikakauteen, mutta hänestä on silti tullut F1:n somen kansikuvapoika ja meemikuningas. Näin siitä huolimatta, että hän inhoaa kysymyksiä kulttiasemaan nousseista tempauksistaan, koska ei ole halunnut olla klovni tai pilkan kohde, Buxton kirjoitti.

Räikkösen omalaatuisuus on tuonut ja suonut hänelle myös vapauksia.

Välillä hän on antanut toimittajille, minullekin, ihan ansaitun näpäytyksen huonosta tai turhanpäiväisestä kysymyksestä vastaamalla yhdellä sanalla tai pyörittelemällä päätään. Hänen reaktionsa ovat joskus olleet terveitä muistutuksia siitä, miten latteita ja itseään toistavia kysymyksiä urheilijoille paikoin esitetään.

Toisinaan hänen käytöksensä on näyttäytynyt yksinkertaisesti tylynä, ja sen ihannointi on ihmetyttänyt. Sekin on mietityttänyt, olisiko esimerkiksi Lewis Hamilton saanut osakseen samanlaista peukkuhekottelua ja hehkutusta, jos hän olisi esiintynyt FIA:n palkintogaalassa samassa juhlakunnossa kuin Räikkönen 2018?

No, on vain yksi Kimi Räikkönen – F1-legenda. Parhaimmillaan pysäyttämätön kuljettaja, joka teki aina asiat omalla tyylillään.