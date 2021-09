Monista fanien kommenteista paistaa järkytys rakastetun ”Jäämiehen” uran loppumisesta.

Kimi Räikkösestä on vuosien varrella tullut yksi F1-sirkuksen rakastetuimmista persoonista.

F1-legenda Kimi Räikkösen keskiviikkoinen lopettamisilmoitus on aiheuttanut hänen Instagram-tililleen hurjan tykkäys- ja kommenttivyöryn.

Räikkönen, 41, ilmoitti vuonna 2001 alkaneen F1-uransa päättymisestä ensimmäisenä juuri omalla Instagram-tilillään keskiviikkoiltana. Vajaassa vuorokaudessa Räikkösen postaus on kerännyt jo yli miljoona tykkäystä ja vajaat 50 000 kommenttia. Määrä kasvaa koko ajan.

Tämä ei ole ihme, onhan ”Jäämies” yksi F1-historian rakastetuimmista ja fanitetuimmista persoonista.

Moni fani on kommenttien perusteella järkyttynyt Räikkösen ilmoituksesta.

”Eiiiiii Kimi” ja ”eiiii Jäämies” -kommentit kertovat fanien pettymyksestä. Vastaavanlaisia ”eiiiiiiii” -kommentteja löytyy valtava määrä. Ei-sanan lisäksi myös sana ”legenda” toistuu kommenteissa, kuten myös sana ”kiitos”.

– Mikään ei ole samanlaista ilman sinua, Jäämies, kirjoittaa yksi fani.

– Formula ykkönen ei ole enää koskaan samanlainen, eräs kommentoi.

Moni fani on tunnustanut, että ikävöi Räikköstä suuresti. Fanit ovat kommenteissa kertoneet, kuinka surullisia ja järkyttyneitä he ovat Räikkösen lopettamisesta. Suomalaiskuski on selvästi jättänyt ikimuistoisen jäljen valtavaan joukkoon F1-faneja.

– Kimi, en tiedä mitä sanoa. Niiden 20 viime vuoden aikana, kun olen kannustanut sinua, sinusta on tullut minulle yhtä kuin tämä laji. En tiedä, voinko seurata F1:tä enää samalla tavalla kuin silloin, kun sinä olit osa sitä. Olen niin surullinen tällä hetkellä, mutta ymmärrän, että elämässä on sinulle muitakin antoisia asioita. Haluan vain kiittää sinua kaikista muistoista. Kiitos huipuista ja laskuista, kiitos kaikesta, yksi Räikkösen faneista kirjoittaa.

Räikkösen omintakeinen, tuttu tyyli on myös kirvoittanut kommentteja.

– Kiitos kaikista nauruista. Ikuisesti meidän Jäämiehemme, yksi fani on tunteillut.

Räikkönen on uransa varrella tullut tunnetuksi lyhyistä ja rehellisistä vastauksistaan, mikä on ilahduttanut F1-faneja vuosien varrella.

– Kimi, kiitos kaikista upeista muistoista, hetkistä ja ilosta, joita olet meille tarjonnut. On ollut upeaa kannustaa sinua 19 vuoden ajan. Olet legenda ja ikuisesti yksi suurista, josta tuli maailmanmestari. Nauti maagisista hetkistä perheesi kanssa. Toivon sinulle kaikkea hyvää, yksi fani on kirjoittanut Räikköselle.

– Jäämies, myytti, legenda – olet ollut upea meidän lajillemme. Kiitos muistoista, tunnelmoi toinen.

– Älä itke koska se on ohi – hymyile, koska se tapahtui, muistuttaa yksi kommentoija

Räikkönen voitti urallaan yhden maailmanmestaruuden, vuonna 2007 Ferrarilla. Räikkönen on edelleen Ferrarin viimeisin maailmanmestari.

– Kasvoin ja rakastuin tähän lajiin katsomalla sinun ajavan punaisella autolla. Tämä ei ole samanlaista ilman sinua, kuuluu yhden fanin kiitokset.

– Ajoit Sauberilla, kun sain nimikirjoituksesi. Karattiin kaverin kanssa koulusta, että päästiin paikalle ajoissa. Nimmari on tallessa ja pysyy. Komea ura vailla selittelyjä. Kiitän näistä muistorikkaista moottoriurheiluvuosista näin penkkiurheilijan ominaisuudessa ja kaikkea hyvää jatkossa koko perheelle, kirjoittaa yksi suomalaiskommentoija.

– Erittäin harvaa henkilöä ihailen niin paljon kuin Kimi Räikköstä. Kimi on antanut miulle autourheilussa usealla saralla tunteiden paloa. Tuolla ammattitaidolla operoivaa urheilijaa ja julkisuuden hampaissa olevaa miestä ei voi kuin arvostaa. Kaikkea hyvää siinä mitä F1-urasi jälkeen päätät tai olet päättänyt tehdä. Ja kaikkea hyvää perheellesi joka on sinut osakseen saanut, kuuluu toisen suomalaiskommentoijan viesti.

Vaikka moni on fani on järkyttynyt, surullinen ja pettynyt, kommenteissa myös ymmärretään Räikkösen päätöstä. Hänelle toivotetaan monessa kommentissa mukavaa jatkoa ja iloisia hetkiä perheensä kanssa. Räikkösen Instagram-päivityksen tykkäysten ja kommenttien määrä kasvaa koko ajan, kun yhä uudet fanit jättävät oman viestinsä suomalaislegendalle.

Lopettamisilmoituksen saamat yli miljoona tykkäystä on suomalaisittain tietysti valtava määrä. Maailmanlaajuisesti suosittujen urheilijoiden tykkäysmäärät huitelevat kuitenkin vielä omilla lukemillaan.

Jalkapallotähti Lionel Messi on urheilussa Instagram-tykkäysten kuningas: argentiinalaisella on tilillään kolme yli 20 miljoonaa tykkäystä saavuttanutta kuvaa, jotka ovat kuudenneksi, seitsemänneksi ja kahdeksanneksi tykätyimmät Instagram-kuvat koko maailmassa.