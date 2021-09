Kimi Räikkösen tulevaisuus on auki – jopa paluu Ferrarin rattiin on mahdollinen

Kimi Räikkönen jättää kilvanajon F1-sarjassa, mutta intohimoinen moottoriurheilumies tuskin malttaa olla toimettomana.

Kimi Räikkönen on osallistunut moottorikelkkakisoihin aikuisena ja ajanut nuoruudessaan aktiivisesti motocrossia. Saako jompikumpi laji Räikkösen kunnolla pauloihinsa F1-uran päätyttyä?

Kimi Räikkönen, 41, on ollut tekemisissä liikkuvien laitteiden ja moottoriurheilun kanssa valtaosan elämästään.

Hän tuskin jättää moottoriurheilua kokonaan, vaikka kisakuljettajan ura F1-sarjassa on tällä tietoa elettyä elämää. Ilta-Sanomat arvioi, minkälaiset projektit tai tekemiset saattaisivat kiinnostaa Räikköstä vastedes.

Ferrarin HyperCar: Räikkönen on pysynyt uskollisena italialaiselle autoteollisuudelle, vaikka vuosien varrella sanomistakin on tullut.

Räikkönen teki vuonna 2007 sen, mistä monet ammattikuljettajat ja pikkupojat uneksivat – voitti F1:n maailmanmestaruuden tarunhohtoisen Ferrarin ohjaamossa. Räikkönen on edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien maailmanmestari F1:ssä.

Räikkönen ei polttanut siltojaan Ferrarille, vaikka talli siirsi hänet tylysti sivuun Fernando Alonson tieltä kauden 2009 päätteeksi. Tästä osoituksena oli paluu Ferrarille 2014 ja sivujuonteena myös uran viimeiset kaudet Ferrari-sidoksistaan tunnetulla Alfa Romeolla.

Italialainen Ferrari on ilmoittanut kilpailevansa rata-autoilun WEC-sarjassa Le Mans Hypercarilla vuodesta 2023 lähtien. Olisiko tässä Räikköselle sopiva ajokki ja sarja? Vuosi huilia kilpailemisesta ja sitten Hypercarin rattiin? Joko täysipainoisella tai kevennetyllä ajo-ohjelmalla?

Ralli: Räikkönen on osoittanut olevansa aidosti intohimoinen rallimies. Hän ajoi rallin MM-sarjassa vuosina 2010 ja 2011 WRC-tason huippuajokeilla.

Räikköselle on kirjattu yksi MM-erikoiskokeen pohja-aika. Hänen paras sijoituksensa MM-osakilpailussa on viides.

Piakkoin 42 vuotta täyttävä perheenisä tuskin enää edes haluaa kilpailla täysipäiväisesti rallin MM-sarjassa ajaen kaikki kauden osakilpailut. Yksittäiset vierailut jopa MM-sarjaan ovat silti mahdollisia. Räikkösellä on yhä markkina-arvoa ja vetovoimaa. Tallipomon olisi hölmöä jättää Räikkönen huomioimatta, jos mieheltä löytyisi intoa ralliin ja sopimusehdot olisivat sovinnolliset.

Ja rallia ajellaan laajalti muuallakin kuin MM-sarjassa. Uteliaalle ja etsivälle löytyy varmasti sopivia kilpailuja, eikä ajokinkaan hankkiminen ole Räikkösen tapauksessa ylivoimainen tehtävä.

Lapsuudessaan Ladoilla kurvaillut Räikkönen jos joku tietää, että ralli on reteetä. Hän aidosti pitää lajista. Suurin haaste hänellä on nuotista ajaminen ja niiden sujuva laatiminen.

Kimi Räikkönen osallistui Suomen MM-ralliin jo vuonna 2009. Ajokkina oli Fiat ja mielenkiinto F1-miestä kohtaan oli valtavaa.

Lasten ”tallipomona”: Räikkösen Robin-poika on jo ottanut ensipuraisun kartingista. Räikköset ovat myös raportoineet, että Rianna-tytär pitää vauhdista.

Voisiko Kimi-isä siis ryhtyä lastensa ”tallipomoksi” kartingiin? Ainakin karting-ratojen kiertäminen jälkikasvun kanssa tullee Räikköselle vastedes tutuksi. Se jää nähtäväksi, kuinka paljon ja millä tasolla tätä Räikkösen perheessä tehdään.

Motocross: Räikkönen on ajanut lapsuudessaan motocrossia ja on harrastellut sitä myös varttuneemmalla iällä. Räikkönen on osallistunut myös motocross-tallin pyörittämiseen ja ollut katselemassa rennoissa tunnelmissa myös lajin MM-osakilpailuja.

Räikkönen tuskin hylkää motocross-pyöriään F1-eläkeläisenä. Niillä kilpaileminen onkin jo toinen juttu.

Moottorikelkkailu: Räikkönen on osoittanut huikeaa ajosilmää myös moottorikelkan selässä. Hän on osoittanut myös pelisilmää ilmoittautumalla kelkkakisoihin F1:n edesmenneen raikulipojan James Huntin nimellä.

Jotain Räikkösen kyvyistä moottorikelkan sarvissa kertoo se, että hän on kaasutellut upeasti muun muassa Kelkkakunkku-kilpailun enduro-osuudella.

Räikkönen tuskin pystyy pitämään näppejään erossa kelkoista, mutta varsinaista kisaamista hän varmaankin harkitsee kerran jos toisenkin.

Moottoriurheilun ulkopuolelta: Räikkönen tunnetaan innokkaana jääkiekkomiehenä. Hän on vieraillut erilaisilla ”höntsyvuoroilla” leveä hymy huulillaan. Jäämiehen luisteluasento ja teränkäyttö on persoonallista, eikä laukauskaan lähde aivan samaan malliin kuin Patrik Laineella, mutta hän ei kaihda kulmavääntöjä ja kiihdytteli ainakin nuoruudessaan keveästi laidalta kohti vastustajan maalia.

Nyt aikaa lienee myös enemmän kiekolle.