Niki Juusela alleviivaa Kimi Räikkösen mystistä suosiota maailmalla – ”Suomessa ei aina täysin ymmärretä"

F1-selostaja Niki Juusela on nähnyt ”Jäämies” Kimi Räikkösen kuoren alle.

F1-selostaja Niki Juusela sanoo Kimi Räikkösen lähdön kilpasarjasta jättävän valtavan aukon.

Räikkönen kertoi keskiviikkona, että kuluva kausi jää hänen viimeisekseen formula ykkösissä.

– Kimi on kulttipersoona, jonka suosio ei perustu vain menestykseen, Juusela sanoo.

Formulaselostaja alleviivaa Räikkösen maailmanlaajuista suosiota.

– On suorastaan mysteeri, millainen henkilökultti hänen ympärilleen on syntynyt – eikä nyt puhuta pelkästään menestyksestä. Suomessakaan ei ihan aina täysin ymmärretä, miten suosittu hän globaalisti on.

Juusela ei järkyttynyt eikä edes valtavasti yllättynyt Räikkösen uutisesta, vaikka omat tunteet alkoivatkin myllertää.

– Merkit olivat jo ilmassa, ja uutinen oli täysin luonnollinen, kun puhutaan yli 40-vuotiaasta ajajasta. Jännä, miten omat ajatukset alkoivat heti pyöriä. Tämä kausi menee varmasti muistelobuustina, mutta sen jälkeen tulee iso tyhjiö.

Niki Juusela on seurannut formula ykkösiä koko ikänsä ja selostanut F1-sarjaa vuodesta 2017 lähtien.

Toisin kuin esimerkiksi joukkuelajeissa, formuloissa samankaltaista paikan täyttäjää ei helposti löydy – varsinkaan Suomesta.

Räikkösen ainutlaatuisuus on antanut kliiniseen F1-maailmaan kaivattua särmää. Suomalainen ei ole paljon piitannut julkisuudesta.

Kotioloissaan Räikkönen on kuin eri mies. Juusela arvioi Räikkösen nauttivan jatkossa elämästään perheenisänä entistäkin enemmän.

– Vuodet ovat osoittaneet, että Kimi on kasvanut myös ihmisenä. Hänestä on tullut family guy. Hän varmasti haluaa olla läsnä, kun muksut kasvavat, hän sanoo.

Kimillä ja hänen vaimollaan Minttu Räikkösellä on kaksi lasta: Robin ja Rianna.

Räikkönen debytoi F1:ssä jo 2001. Hän voitti maailmanmestaruuden Ferrarilla 2007. Viime vuodet hän on työskennellyt Alfa Romeolla.

Moni haikailee jo nyt Räikkösen perään, mutta Juusela katsoo asiaa realistisesti. Räikkönen on ollut jo pitkään mukana ja nauttinut suosiota, mutta häntä ei enää seurata Suomessa ihan samalla vimmalla kuin aikaisemmin.

– Kuinka moni on oikeasti jännittänyt sunnuntaisin kisoissa, että onko Räikkönen Alfa Romeolla 13:s vai 15:s? Hän on ollut vähän kuin mummolan mummo, jonka tietää olevan olemassa, mutta ei hänelle joka päivä soita.

Kimi Räikkönen ajaa Alfa Romeolla kolmatta ja viimeistä kauttaan.

Juusela on selostanut formuloita C Morella vuodesta 2017 lähtien. Hän on tavannut Räikkösen vain muutaman kerran. Yksi tapaaminen on jäänyt erityisesti mieleen.

– Abu Dhabin päätösviikonlopun jälkeen (2018) meillä oli vähän pidempi jutustelutuokio. Siinä minulle avautui, miten aito Kimi on: avoin, huumorintajuinen ja kavereistaan välittävä, Juusela kertoo.

– Julkisuuskuoren takana on välittävä ja muut huomioiva tyyppi. Sen näki kaikesta, kun siinä oli mukana hänen kavereitaan.

Juusela kertoo, että C Morella keskitytään tulevana kisaviikonloppuna Hollannissa vahvasti Räikköseen.

– Ensin tulee nostalgiahuippu, sitten kaudella ikään kuin palataan normaaliin päiväjärjestykseen ja loppukaudesta tulee taas suuria tunteita. Ihan varmasti mukaan tulee arkiston aarteita.