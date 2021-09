Kimi Räikkönen lopettaa F1:n jo toisen kerran – nämä asiat ovat muuttuneet entisen raikulipojan elämässä

Kimi Räikkönen lopettaa F1-uransa toistamiseen. Tällä kertaa tähden elämäntilanne on tyystin erilainen kuin kolmekymppisenä velikultana vuonna 2009.

Kimi Räikkönen lopetti ensimmäisen kerran F1-uransa kolmekymppisenä (vas.). Piakkoin 42 vuotta täyttävän Räikkösen kilpa-ajajan ura F1:ssä on nyt todennäköisesti lopullisesti ohi.

Kimi Räikkönen ilmoitti keskiviikkona lopettavansa hohdokkaan ja mittavan F1-uransa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Räikkönen jättää autourheilun kuninkuusluokan.

Räikkönen lähti F1-sarjasta ensimmäisen kerran kauden 2009 jälkeen. Tuolloin tilanne oli hyvin erilainen kuin nyt. Hän oli kolmekymppinen ja lapseton mies – toki naimisissa Jenni-vaimonsa kanssa, mutta joka tapauksessa hänen siviilielämänsä oli täysin erilaista kuin nyt.

Lue lisää: Kimi Räikkösen tulevaisuus on auki – jopa paluu Ferrarin rattiin on mahdollinen

Kun F1-sarja nyt jäänee Räikköseltä ainakin kilpa-ajajana lopullisesti taakse, hän on pian 42 vuotta täyttävä perheenisä, joka on kertonut nauttivansa täysin rinnoin elämästään nykyisen vaimonsa Mintun ja heidän yhteisten lastensa, vuonna 2015 syntyneen Robinin ja vuonna 2017 syntyneen Riannan kanssa. Perheen on kerrottu asuvan pääasiallisesti Baarin kaupungissa Sveitsissä.

Räikkönen on antanut aiemmin ymmärtää, että perhe jäisi Sveitsiin isän F1-uran päätyttyä. Niin tai näin, miehen vapaa-ajan otaksutaan lisääntyvän, kun F1 jää taakse.

Perhe Räikkönen kuvattuna vuonna 2019.

Räikkönen on vuosien varrella ollut tunnettu miehenä, joka osaa vaihtaa myös vapaalle. Kohuotsikoiltaan ei ole vältytty.

Räikkösen voidaan sanoa edustaneen Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan tunnetuksi tekemää koulukuntaa, jossa asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat. Toisinaan Ellun kanana olemista on ollut enemmän ja toisinaan taas vähemmän.

Huomionarvoista on, että Räikkösen lopetuspäätös vaikuttaisi syntyneen tällä kertaa täysin – tai ainakin pääasiallisesti – suomalaistähden omilla ehdoilla. Räikkönen vakuuttelikin tehneensä päätöksensä lopettamisesta jo talvella.

Edellisellä kerralla Räikkönen ei F1-uraansa täysin omilla ehdoillaan paketoinut, vaikka sellaistakin viestiä julkisuuteen yritettiin syöttää.

Hänen lopettamistaan 2009 vauhditti enemmän tai vähemmän legendaarisen Ferrarin politikointi ja suoraviivaiset sponsori- ja kuljettajapäätökset. Syyskuussa 2009 Ferrari ilmoitti, että Räikkösen sopimus puretaan kesken sopimuskauden, eikä tämä aja tallin autolla enää vuonna 2010.

Räikkösellä oli vuoden 2010 kattava sopimus taskussaan, mutta se purettiin. Ferrari otti suomalaisen tilalle espanjalaistähti Fernando Alonson.

Omituisen tilanteesta teki se, että Räikkönen oli vasta syyskuussa 2008 solminut Ferrarin kanssa vuoteen 2010 ulottuvan sopimuksen.

Räikkösen ikimuistoinen maailmanmestaruus Ferrarilla 2007 oli tuolloin tuoreessa muistissa. Irtisanomisen hetkellä ihmeteltiin, näinkö Ferrari kohtelee mestarikuljettajaansa?

Kimi Räikkönen ja ansaittu mestaruushuikka 2007.

Räikkösen suoritukset olivat ailahdelleet mestaruuden jälkeen, ja hänen motivaatiotaan epäiltiin. Silti yleinen käsitys on, että Räikkösen irtisanomiseen vaikutti eniten suursponsori Santander, joka puski vahvasti Alonsoa Räikkösen paikalle.

Tiedon julkistamisen jälkeen Räikkönen ”tuupattiin” seuraavassa GP-kilpailussa Japanissa lehdistön ja tv-kameroiden eteen. Tässä tilanteessa Jäämies vaikutti olevan oman standardinsa mukaan poikkeuksellisen hämillään. Naureskeluakin oli, mutta se vaikutti kovin väkinäiseltä.

Räikköseltä muun muassa tivattiin, onko Alonso parempi kuljettaja kuin hän. Räikkönen vastasi, että jokainen F1-kuljettaja pitää itseään parhaana. Räikkönen myös totesi tuntevansa omat kykynsä ja sanoi olevansa tyytyväinen niihin.

Kysymykset sopimuksen purun syystä Räikkönen väisti. Hän kehotti toimittajia kysymään asiasta tallilta. Ferrarin sikariporras ei tyhjentävästi Räikkösen lähdön syitä avannut.

Räikkönen ei joutunut lähtemään Ferrarilta ilman kipurahoja. Saksalaisen Auto Motor und Sport -lehden mukaan Ferrari osti Räikkösen ulos sopimuksesta ja maksoi hänelle 17 miljoonaa euroa siitä, ettei hän ajanut seuraavalla kaudella minkään muun F1-tallin autolla. Jos hän olisi ajanut, Ferrarin maksama korvaus olisi ollut ”vain” kymmenen miljoonaa euroa.

Lue lisää: Kimi Räikkönen on ansainnut ajamalla jopa 300 miljoonaa – näin hän on rahojaan käyttänyt

Räikkönen vakuutti, että F1 on hänen osaltaan historiaa, mutta silti kulisseista tihkui tietoja, joiden mukaan hänen managerinsa yrittivät saada suomalaista takaisin McLarenille, mistä hän oli aikoinaan Ferrarille siirtynyt. Paluun McLarenille uskottiin kariutuneen ensisijaisesti rahaan ja kompensaatiokuvioon Ferrarin kanssa.

Lopulta Räikkönen päätyi rallin MM-sarjaan. Osa moottoriurheilupiireistä näki Räikkösen rallisiirron jopa vitsinä, mutta Räikkönen on vuosien varrella osoittanut aitoa intohimoa rallia kohtaan.

Ralliseikkailunsa aikana Räikkönen pääsi myös ottamaan rennommin kuin kliinisessä F1-maailmassa.

Aavistuksen karrikoiden ilmaistuna hän oli kolmekymppinen lapseton mies, jolla oli niin sanotusti lompakko kunnossa ja VIP-kohtelu oikeastaan kaikkialla, missä hän sellaista kaipasi. Ja ralliakin ajettiin. Aika moni Räikkösen ikäluokan suomalainen mies olisi voinut olla kiinnostunut samanlaisesta elämäntyylistä.

Kimi Räikkösen siirtyminen rallin MM-sarjaan oli iso uutinen. Kuva vuodelta 2010.

MM-rallirännit oli kuitenkin nähty parissa vuodessa. Rallin ajamista huipputason sarjassa hyydytti myös se, että Räikkönen joutui jälkimmäisellä sesongillaan maksamaan suuren osan kuluistaan itse. Sponsorien tuki väheni, ja touhun mielekkyys alkoi askarruttaa – varsinkin kun ratapuolelta oli yhä mahdollisuus tienata sievoisia summia.

F1-sarjaan Räikkönen palasi Lotuksen väreissä kaudeksi 2012, ja verkkoja oli heitelty muihinkin suuntiin – ainakin Williamsille. Palatessaan Räikkönen kertoi, ettei hän koskaan menettänyt intohimoaan rata-ajoa kohtaan. Hän sanoi ikävöineensä mies miestä vastaan radalla käytäviä kamppailuja ja vakuutti, ettei tullut vain rahastamaan Lotusta vanhoilla meriiteillään.

Suomalaismediaa Räikkönen tapasi ensi kertaa paluunsa julkistamisen jälkeen pipo päässä ja silmänaluset hieman tummana sveitsiläisessä loistohotellissa. Räikkönen ilmoitti toimittajille, että kysykää nyt jotain, kun olette tänne asti tulleet. Keskustelu sai räikkösmäisen lähdön, ja Räikkönen kertoi tavoitteekseen toisen maailmanmestaruuden sekä jutteli mukavia muun muassa silloisen Jenni-vaimonsa hevosharrastuksesta.

Toista maailmanmestaruutta ei koskaan tullut, mutta Räikkönen ajoi kahden kauden ajan upeasti Lotuksella voittaen kaksi osakilpailua.

Kimi Räikkösen aika Lotuksella sisälsi suuria riemun hetkiä. Tässä juhlitaan voittoa Abu Dhabissa 2012.

Avioliitto Jennin kanssa kariutui ja lopullinen ero tuli 2014. Sittemmin mielitietyksi tuli nykyinen Minttu-vaimo.

Ferrarille Räikkönen palasi 2014 juuri Alonson tallitoveriksi. Tämäkin kertoo paljon hänen persoonastaan. Räikkönen ei ollut polttanut siltojaan Ferrarille, vaikka moni näki italialaisten savustaneen hänet ulos 2009.

Lue lisää: Kommentti: Kimi Räikkösen ura Ferrarilla oli mysteeri – jäi MM-tittelin jälkeen sivurooliin

Nyt Räikkösen F1-ura kilpa-ajajana lienee siis taputeltu lopullisesti. Hän vetäytyy sarjasta hyvin erilaisessa tilanteessa ja tunnelmissa kuin 2009, ja hänen elämässään on toisenlaisia kiintopisteitä kuin 12 vuotta sitten. Perhe on tärkein niin kuin Räikkönen sanoo, mutta varmaa lienee myös se, ettei hän jää täysin toimettomaksi moottoriurheilussa tai muilla elämänaloilla.