Kimi Räikkönen on ansainnut ajamalla jopa 300 miljoonaa – näin hän on rahojaan käyttänyt

Kimi Räikkösellä on ollut F1-urallaan kovat tulot. Rahaa on myös kulunut paljon.

Formula 1 -uransa tänä vuonna lopettava Kimi Räikkönen on ansainnut mittavalla urallaan valtavan omaisuuden.

Talouslehti Forbes arvioi Räikkösen ansainneen kilpakuljettajana jo vuonna 2015 yhteensä noin 240 miljoonaa euroa. Sen jälkeen suomalainen on ansainnut lähteistä riippuen kymmeniä miljoonia lisää.

Tämä tarkoittaisi, että hänen palkkansa F1-uralta olisi yhteensä jopa 300 miljoonaa euroa.

Suomalaisen parhaat tulot osuivat huippuvuosiin Ferrarilla 2007–2009. Suomalaisen raportoitiin ansainneen italialaistallissa silloin kymmenien miljoonien vuosiansiot.

Usein palkkoihin liittyvät erilaiset menestysbonukset. Räikkönen voitti maailmanmestaruuden Ferrarilla 2007. Hän on edelleen viimeisin Ferrari-kuljettaja, joka on voittanut F1:n maailmanmestaruuden.

Kimi Räikkösen arvioidaan käyttäneen ainakin 80 miljoonaa euroa taloihin, veneisiin ja autoihin.

Räikkönen siirtyi Ferrarilta Alfa Romeon palvelukseen kaudeksi 2019.

Arviot Räikkösen tämän vuoden palkasta vaihtelevat. Kuskien palkat eivät ole julkisia, joten arvioissa esiintyy suuriakin eroja. Muutamat verkkosivustot kertoivat alkuvuodesta Räikkösen tämän vuoden palkaksi 10 miljoonaa dollaria (noin 8,4 miljoonaa euroa). Brittitabloidi The Sunin arvio oli maltillisempi: 4,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 palkaksi Alfa Romeon työntekijänä arvioitiin 4,5–5 miljoonaa dollaria (n. 3,8–4,2 miljoonaa euroa) ja viime vuoden liksaksi lähteestä riippuen 5–10 miljoonaa dollaria.

Itse palkkojen ja eri bonusten lisäksi suomalaistähti on saanut tuloja merkittävistä yhteistyösopimuksistaan.

Suuret tulot ovat tarjonneet mahdollisuuden kalliisiin ostoksiin. Rahaa on mennyt mittavan omaisuuden hoitamiseen, mutta Räikkönen on myös käyttänyt rahaa paljon eri puolilla maailmaa.

Ilta-Sanomat selvitti jo toissa vuonna, että Räikkönen olisi käyttänyt ainakin noin 80 miljoonaa euroa taloihin, veneisiin ja autoihin.

Räikkösen todennäköisesti kallein hankinta on ollut hänen nykyinen kotitalonsa Villa Butterfly, joka sijaitsee Sveitsin Baarissa. Suomalainen osti talon vuonna 2009.

Arviot talon hinnasta ovat vaihdelleet 20 ja 30 miljoonan euron välillä.

Kimi Räikkösen koti Villa Butterfly Sveitsin Baarissa.

Kimi Räikkösen entinen koti Sveitsin Wolleraussa.

Räikkönen asui jo ennen Baariin muuttamistaan Sveitsissä, mutta myi Wolleraussa sijaitsevan talonsa 3,9 miljoonalla eurolla.

Räikkösellä on taloja myös Suomessa. Hän maksoi Porkkalanniemessä sijaitsevasta loistohuvila Villa Divasta 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2003. Viisi vuotta myöhemmin hän hankki myös naapurihuvilan 2,4 miljoonalla.

Helsingin Kaskisaaressa sijaitsevasta talostaan hän puolestaan maksoi 9,5 miljoonaa euroa vuonna 2006. Hän on yrittänyt myöhemmin myydä taloa 14,5 miljoonan euron pyyntihinnalla, mutta ostajaa ei löytynyt. Räikkönen teetätti muun muassa vesivahingoista kärsineeseen taloon ison remontin ja veti sen myynnistä.

Kimi Räikkösen talo Helsingin Kaskisaaressa.

Lisäksi Räikkönen on ostanut lähes miljoonaluokan luksusasunnot Thaimaasta ja Nilsiän Tahkolta.

Kulkupeleistä arvokkaimpiin ostoksiin kuului 33-metrinen Sunseeker Predator 108 -luksusjahti, josta Räikkönen maksoi vuonna 2009 noin kymmenen miljoonaa euroa. Kyseinen vene on ollut paljon Välimerellä. Räikkönen on myöhemmin yrittänyt myydä jahtiaan, koska sen ylläpito on erittäin kallista ja käyttö ilmeisen vähäistä.

Kimi Räikkösen luksusvene Monacon satamassa vuonna 2012.

Edellisenä vuonna hän oli hankkinut upean veneen Suomeen. 21-metrinen Sunseeker Predator 72 maksoi 3,5 miljoonaa euroa.

Räikkönen ei tunnustaudu erityiseksi autofaniksi, mutta hän on hankkinut myös näyttäviä nelipyöräisiä menopelejä. Räikkösen autotallissa Sveitsissä on ollut ainakin 770-hevosvoimainen urheiluauto Ferrari F12 TDF.

Lisäksi hän osti toistakymmentä vuotta sitten erikoispyöriä tekevän Marcus Walzin suunnitteleman punaisen moottoripyörän Iceman II:n.

Kuvassa Ferrari F12 TDF, jollaisen myös Kimi Räikkönen on hankkinut.