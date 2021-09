Mika Salolta arvio Kimi Räikkösen lopettamisen taustasta: ”Se ei ole näyttänyt kauhean kivalta”

Entinen F1-kuljettaja Mika Salo ei ole vakuuttunut Alfa Romeon kilpailukyvystä.

Kimi Räikkösen F1-ura päättyy tähän kauteen. 41-vuotias suomalaiskuljettaja kertoi päätöksestään Instagram-tilillään keskiviikkoiltana.

Räikkönen kertoi päättäneensä asiasta viime talvena.

– Se ei ollut helppo päätös, mutta tämän kauden jälkeen on uusien haasteiden aika, Räikkönen kirjoitti.

Räikkönen vetäytyy MM-sarjasta kaikkien aikojen eniten kisoja ajaneena F1-kuljettajana. Oman F1-uransa vuoteen 2002 lopettanut Mika Salo ehti tuona vuonna ajaa Räikköstä vastaan kilpaa formula ykkösissä.

– Eiköhän niitä kilometrejä ole jo ihan tarpeeksi, Salo kommentoi IS:lle Räikkösen lopettamispäätöstä.

Salo arvioi, että Räikkösen nyt edustaman Alfa Romeon vaatimaton kilpailukyky on yksi tekijä lopettamispäätöksen taustalla.

– Kimi on aina sanonut, että hän ajaa niin kauan kun se on kivaa, ja tänä vuonna se ei ole näyttänyt kauhean kivalta. Ilo tulee siitä, että pärjää. Nyt ei tule, kun auto on niin huono, Salo jatkoi.

McLarenin Kimi Räikkönen ja Toyotan Mika Salo kuvattuina Japanin Suzukan varikolla 2002. Tuo kisa jäi Salon viimeiseksi F1-sarjassa.

Räikkönen on saavuttanut tällä F1-kaudella kaksi pistettä. Hän on MM-taulukossa sijalla 17. Suomalaisen takana sarjassa ovat hänen tallikaverinsa Antonio Giovinazzi sekä pisteittä jääneet Haas-kuljettajat Nikita Mazepin ja Mick Schumacher.