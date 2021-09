Kimi Räikkösestä menestys­kirjan tehnyt Kari Hotakainen kertoo epäilyksensä – tässä on suurin syy Jäämiehen lopettamiselle

Kari Hotakaisen mielestä F1-sarja ei ole entisensä Kimi Räikkösen lopetettua. ”Ei tuollaista tyyppiä voi keksiä.”

Kimi Räikkösestä elämäkerran vuonna 2018 kirjoittanut Kari Hotakainen on päässyt tutustumaan suomalaiseen autourheilutähteen lähemmin kuin moni muu.

Räikkösen lopettamispäätös ei tullut Hotakaiselle yllätyksenä. Hän kertoo yllättyneensä enemmän kolme vuotta sitten, kun Jäämies loikkasi heikkoon Alfa Romeon talliin. Ratkaisu soti Hotakaisen mielestä Räikkösen kilpailuviettiä vastaan.

Hotakainen epäilee, että suurin syy Räikkösen lopettamispäätöksen taustalla oli kokeneen kehäketun kyllästyminen jämäsijoilla ajamiseen.

– Jos miettii Räikkösen luonnetta, niin hänelle on turhauttavaa, kun täytyy pyöriä siellä takajoukossa – pystymättä haastamaan edes keskikastia. Ytimeltään hän on kuitenkin kilvanajaja. Hän ei tykkää köröttelystä yhtään, Hotakainen sanoo.

– Hänelle ei tuo iloa se, että hän on kymmenes, jos edessä sattuu kolareita.

Räikkönen ehti lopettaa uransa jo kertaalleen aiemminkin, vuonna 2010. Tuolloin hän siirtyi ajamaan rallin MM-sarjaan. Rallipiireissä rauhallinen suomalainen pääsi karkuun F1:n jatkuvaa mediasirkusta.

– Silloin kun hän lähti ajamaan rallia, ajattelin, että hän on kyllästynyt F1:n kuvioihin. Monessa muussakin työpaikassa ihmiset kyllästyvät siihen, jos tulee organisaatiomuutoksia, jotka vievät fokuksen työnteosta. Hän turhautui siihen F1:n sirkukseen. Siinä on niin helvetisti muuta tekemistä kuin ajamista, Hotakainen toteaa.

Median ja Räikkösen suhde oli sikäli kummallinen, että lehdistö rakasti vähäpuheista kuljettajaa juuri siksi, koska hän oli niin vaikea haastateltava. Räikkönen oli parhaimmillaan siinä puuhassa, jota vihasi eniten.

– Kimi on tuollainen luomubrändi. Sinä aikana kun Räikkönen on ajanut, brändiajattelu on kehittynyt maailmalla pitkälle. Se, miten brändejä rakennetaan. Tuollaista ei voi rakentaa. Ei tuollaista tyyppiä voi keksiä.

Kimi Räikkönen (vas.) ja Kari Hotakainen Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjan julkistustilaisuudessa elokuussa 2018.

Hotakaisen mukaan formuloiden viehätyksestä putoaa Räikkösen mukana iso palanen pois. Sarja ei ole enää entisensä, vaikka kirjailija myöntääkin katsovansa lajia vahvat suomilasit päässään.

– Ei se ole sama enää, ottamatta (Valtteri) Bottakselta mitään pois. Monet ovat katsoneet formuloita myös radan ulkopuolisista syistä. Siitä, mitä Räikkönen sanoo, mitä hän elehtii ja miten hän käyttäytyy, muutenkin kuin radalla. Se on sitä luomua. Sitä ei voi opettaa. Hän on tallien lehdistöpäälliköiden kauhu. Ikinä ei tiedä, mitä sieltä suusta tulee.

Itse kisoja Hotakainen ei ole katsonut koskaan – paitsi Räikkösen elämäkertaa kirjoittaessaan.

– En minä katso kisoja. Ei Kimikään katso. Sanoin Kimille, että kisat ovat äärimmäisen tylsiä. Hän sanoi, että ”ymmärrän, en minäkään katso niitä”.

Päivitetyn painoksen tekeminen Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjasta ei ole Hotakaisen suunnitelmissa – ainakaan toistaiseksi. Eikä hän voisi moiseen projektiin yksin ryhtyäkään. Jäämies olisi saatava houkuteltua mukaan. Helpommin sanottu kuin tehty.

– Räikkönen on sellainen kaveri, että jos hän ei innostu jostain, niin siitä ei tule yhtään mitään.

Hotakaisen mukaan kirjaprojektia olennaisempaa on nyt se, mitä Räikkönen aikoo tehdä toisen puoliskon elämästään. Kirjailija epäilee kuljettajatähden vaikuttavan myös jatkossa moottoriurheilun parissa.

– Hän on sen verran skarppi, että hänelle varmasti löytyy jotain, mutta sen pitää olla jotain, missä on haastetta. Hän ei voi olla vain edustushommissa. Niitä tarjouksiahan hänelle varmasti tulee. Mutta sen pitää olla jotain muuta. Jotain, missä on enemmän konkretiaa.