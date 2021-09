Tällaiset viestit F1-talli lähetti eläkkeelle siirtyvälle Kimi Räikköselle – avainasia kirjoitettiin suomeksi

Alfa Romeon F1-talli kiitti Kimi Räikköstä vuolaasti Instagramissa.

Kimi Räikkösestä tulee tämän kauden päätteeksi F1-eläkeläinen.

Suomalaiskuljettaja ilmoitti uransa päättymisestä keskiviikkona Instagram-tilillään.

– Se on siinä. Tämä on viimeinen kauteni formula ykkösissä. Tämä on päätös, jonka tein viime talvena. Se ei ollut helppo päätös, mutta tämän kauden jälkeen on uusien haasteiden aika, Räikkönen kirjoitti.

Räikkönen päättää F1-uransa Alfa Romeolla. Suomalaisen työnantaja kiitti kuljettajaansa vuolaasti Instagramissa julkaistussa tekstissä.

– Haluamme osoittaa kiitollisuutemme Kimi Räikköselle, joka ilmoitti lopettavansa uransa tähän kauteen, hänen työmoraalistaan, intohimostaan kilpa-ajoon ja määrätietoisuudestaan menestymiseen, joita hän osoitti ensimmäisestä testistään alkaen. Sekä siitä, että hän on uniikki persoona, aina oma itsensä.

– Tiimi toivottaa Kimille kaikkea parasta äärimmäisen ansaituille eläkepäiville. Tiedämme, että hän ja hänen perheensä tulevat nauttimaan hänen läsnäolostaan kotona sen jälkeen, kun ruutulippu on heilunut hänelle viimeisen kerran Abu Dhabissa.

Toisessa Instagram-julkaisussaan Alfa Romeo kiitti kuvassa makeasti nauravaa suomalaista suomenkielellä.

Räikkösen F1-ura alkoi Sauber-tallissa 2001. Nyt sitä on jäljellä 11 kisaviikonlopun verran. Tämä F1-kausi ja vuoden 2007 maailmanmestarin ura päättyvät Abu Dhabissa 12. joulukuuta.