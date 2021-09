Näistä ikimuistoisista lausahduksistaan Kimi Räikkönen tunnetaan – Jäämiehen nokkelat vastaukset ovat naurattaneet monia

Jäämies Kimi Räikkönen osaa ja uskaltaa tiivistää sanomansa. Se näkyy hänen hänen lausahduksissaan.

Formulalegenda Kimi Räikkönen, 41, kertoi keskiviikkona, että hän lopettaa uransa tähän kauteen.

Upean urheilullisen menestyksensä lisäksi Räikkönen tunnetaan F1-sarjassa lempinimellä Iceman eli Jäämies. Nimen antoi hänelle McLaren-tallipäällikkö Ron Dennis ennen kautta 2002. Nimi viittaa Räikkösen viileään ja rauhalliseen olemukseen vauhdikkaassa lajissa.

Räikkönen oli oikeasti Jäämies jo paljon ennen pääsyään McLarenin tai Ferrarin talleihin. Hän oli Vauhdin Maailman päätoimittaja Peter Geitelin haasteltavana Ylen Aamu-tv:ssä lokakuussa 2000. Räikkönen oli ollut ennen sitä Sauberin tallin F1-testiajossa.

Hän kuvaili tiiviisti ensin, millaista ajaminen oli.

– Rattia saa vääntää täysillä, ja paino piinaa niskaa.

Räikkönen tähtäsi jo tuolloin korkealle eli lähinnä McLarenin tai Ferrarin talleihin.

Räikkönen tiesi jo nuorena, miten kannattaa toimia.

– Huonossa tallissa menee vain nimi pilalle.

Räikkönen saavuttikin kaudella 2002 upean avauksen McLarenin menestyksekkäässä tiimissä sijoittumalla heti ensimmäisessä kisassaan Australiassa kolmanneksi.

Tiukka tyyli on jatkunut sen jälkeen pitkään.

Kauden päätösosakilpailun Abu Dhabin GP:n harjoituspäivä päättyi dramaattisesti, kun Alfa Romeon Kimi Räikkösen auton takaosassa syttyi tulipalo joulukuussa 2020.

– Nyt nopeasti h....ttiin sieltä, talli usutti radiolla Räikköstä pois ohjaamosta tilanteen kuumentuessa.

Räikkönen kuittasi asian viileästi.

– Ei siinä mitään pelottavaa ollut. Harmi vaan, kun tuli syttyi, mutta sellaista se on. En tiedä, mitä vahinkoa auton takaosaan tuli, en spekuloi sitä, mutta jotain vahinkoa sinne tuli. Lauantaina ajamme tietysti eri moottorilla ja vaihdelaatikolla, vähän lisähommia tuli tallin jätkille.

Sky Sportsin F1-toimittaja Natalie Pinkham sanoi suomalaiskuskille joulukuussa 2020 aika-ajojen jälkeen, että hän oli kuullut huhua, että Alfa Romeolla oli ollut vaikeuksia jarrujen kanssa.

– Ei ollut. Olimme vain hitaita. Liian hitaita, Räikkönen vastasi.

Alfa Romeon Räikkönen oli yksi onnistujista Turkissa marraskuussa 2020. Kahdeksanteen ruutuun ajanut suomalainen ei lähtenyt revittelemään kuvaillessaan Istanbul Parkin hämmentävän liukkaita olosuhteita.

Toimittaja kysyi, oliko sarjan kokenein kuljettaja kokenut mitään vastaavaa pitkän ja komean uransa aikana.

Räikkösen nokkela vastaus sai haastattelijan purskahtamaan nauruun.

– Kyllä, tänä aamuna, Jäämies tokaisi.

Kun C Moren F1-toimittaja Mervi Kallio tiedusteli Räikköseltä elokuussa 2019 kesälomasuunnitelmia, Jäämies vastasi nokkelasti:

– No ekana mennään Baariin, kotiin. Jos ymmärrät..., Räikkönen huikkasi.

Motorsportin F1-toimittaja Pablo Elizalde twiittasi maaliskuussa 2019, että harjoitusten jälkeen Räikköseltä kysyttiin, onko hän innoissaan kuudennesta sijastaan. Vastaus oli Jäämiestä parhaimmillaan:

– En. Innostuminen ei kuulu tapoihini, Räikkönen sanoi.

Yksi sanoma on tullut selväksi Räikkösen pitkällä uralla. Kimi Räikkönen on varsinkin myöhemmällä urallaan tullut tunnetuksi värikkäistä puheistaan F1-kisojen aikana tiimiradiossa.

– Jättäkää minut vain rauhaan, tiedän, mitä tehdä (Just leave me alone, I know what to do), Räikkönen huudahti Abu Dhabissa 2012 matkalla voittoon, kun Lotuksen insinööri Simon Rennie yritti antaa tilannetietoja.

Sutkautuksesta tuli supersuosittu. F1-sarjan julkaisemilta videoilta selviää, että lähes sama repliikki kuultiin jo Belgiassa saman kauden aikana.

– Tiedän, mitä teen, joten olkaa vain hiljaa, Räikkönen linjasi silloin.

Räikkösen lausahduksista on hienoja koosteita sosiaalisessa mediassa. Yksi arvovaltaisimmista on Formula 1:n Twitter-tilillä.

Heinäkuussa 2017 Unkarin GP:n jälkeiset haastattelut teki entinen kuljettaja David Coulthard. Katsomossa oli paljon suomalaisia, ja Suomen lippuja näkyi useita. Coulthard sanoi Räikköselle, että hän voi puhua suomea, mutta Jäämies kuittasi takaisin.

– He ymmärtävät kyllä englantia. Loistavaa kannustusta suomalaisilta. Valitettavasti en pystynyt antamaan heille voittoa.

Kimi Räikkösen persoona jakaa mielipiteitä, mutta hän ei jää sanattomaksi vaikeissakaan tilanteissa.

Sky Italia -kanavan haastattelussa vuonna 2008 hän osasi analysoida olemustaan.

Räikkönen myönsi, että hänen jäisen ulkokuorensa alla on vain ujo pikkupoika.

– Olen aina ollut tällainen ja tällainen olen varmasti hautaan saakka. Homma on toiminut tähänkin saakka, joten miksi muuttua, Jäämies kertoi.

Kun hänen maailmanmestaruutensa ratkesi vuonna 2007, Brasilian GP:n voiton jälkeen Jäämieskin oli vähällä sulaa.

– Välillä ei ollut monta, joka uskoi meihin, mutta talli teki koko ajan rajusti töitä, Räikkönen totesi.

Pian vanha tyyli toimi taas.

– Minulla on aina ollut vähän oma tyyli tehdä asioita, siihen ei ole moni uskonut, mutta se on tuottanut hyvää tulosta. Vaikeuksia ei ollut koskaan, Räikkönen sanoi.

Räikkönen osasi jo uransa alkupuolella arvostaa muita. Hän tunsi hyvät puolensa, mutta lajin kokeneimpia osaajia...

– Olen yhtä nopea kuin Michael Schumacher. Hän on kuitenkin minua selvästi kokeneempi ja se on selvä etu hänelle, Räikkönen sanoi brittilehti Sunille heinäkuussa 2003.