Mika Häkkinen ylistää F1-uransa lopettavan Kimi Räikkösen uskomattoman pitkää uraa: ”Ihan käsittämätöntä – se ei ole pelkkää samppanjaa”

Kimi Räikkönen tuli vuonna 2001 Mika Häkkisen seuraajaksi McLarenille – ja jatkoi uraansa vielä 20 vuotta.

Kimi Räikkösen ura formula ykkösissä päättyy tähän kauteen. Räikkönen vahvisti jo aiemmin huhutun asian keskiviikkona Instagramissa.

Räikkönen oli kolmas suomalainen autourheilun kuninkuusluokan F1:n maailmanmestari. Hän voitti mestaruuden Ferrarilla vuonna 2007. Mika Häkkinen oli maailmanmestari McLarenilla vuosina 1998 ja 1999.

Häkkinen lopetti F1-uransa vuonna 2001 ollessaan 33-vuotias ja ajettuaan 165 osakilpailua (20 voittoa, 51 palkintopallisijaa). Räikkönen on uransa päättyessä 42-vuotias ja saa kasaan lähes 350 osakilpailua. Räikkönen on voittanut 21 osakilpailua ja ollut palkintopallilla 103 kertaa.

Kimi Räikkönen (vas.) ja Mika Häkkinen osallistuivat Vuoden Autourheilija -risteilylle joulukuussa 2002. Kuljettajien välissä Erja Häkkinen.

Ilta-Sanomat kysyi Häkkiseltä, mitä tämä ajattelee Räikkösen valtavan pitkästä urasta.

– Kimin ura on aivan uskomattoman pitkä. Nostan hattua Kimille ja arvostan sitä energiaa ja voimaa, jota hänellä on ollut, että on pystynyt ajamaan noin pitkään formula ykköstä, Häkkinen sanoi keskiviikkoiltana videohaastattelussa, jonka naisten formuloiden W Series -sarja järjesti suomalaistähden Emma Kimiläisen ja Häkkisen kanssa.

– On todella kuluttavaa touhua rundata ympäri maapalloa ja hoitaa edustustehtäviä ja samaan aikaan keskittyä työhön. Ja kun se työ ei ole vain voittamista ja samppanjan ruiskuttamista, vaan siellä taistellaan sellaisten asioiden kanssa, että miksi me hävitään, mikä autossa on ongelmana ja niin edelleen: se on jatkuvaa ongelmien ratkomista, Häkkinen tietää.

– Se, että Kimi on jatkanut näin pitkään, on ihan käsittämätöntä ja arvostan sitä tosi paljon, Häkkinen korosti.