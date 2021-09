Kimi Räikkönen lopettaa uskomattoman F1-uransa!

Kimi Räikkönen päättää F1-uransa. Hän kertoo asiasta Instagramissa.

Formulalegenda Kimi Räikkönen, 41, päättää F1-uransa tähän kauteen. Hän kertoi asiasta Instagramissa.

– Se on siinä. Tämä on viimeinen kauteni formula ykkösissä. Tämä on päätös, jonka tein viime talvena. Se ei ollut helppo päätös, mutta tämän kauden jälkeen on uusien haasteiden aika, Räikkönen aloittaa päivityksensä.

– Vaikka kausi on vielä käynnissä, haluan kiittää perhettäni, kaikkia tallejani, kaikkia autourheilu-uraani liittyviä henkilöitä ja etenkin kaikkia upeita fanejani, jotka ovat kannustaneet minua aina. Formula 1 voi olla ohi osaltani, mutta elämässä on vielä paljon koettavaa ja nautittavaa. Nähdään!

Räikkönen aloitti F1-uransa kaudella 2001 Sauber-tallissa. Räikkönen siirtyi McLarenille kaudeksi 2002. Brittitallissa hän ajoi viisi kautta sijoittuen parhaimmillaan MM-sarjan kakkoseksi 2003.

Räikkösen uran kruunu, F1-maailmanmestaruus tuli ensimmäisellä Ferrari-kaudella 2007.

Räikkönen siirtyi sivuun formuloista kauden 2009 jälkeen. Välivuosina ”Jäämies”-lempinimellä tunnettu suomalainen ajoi muun muassa useita osakilpailuja rallin MM-sarjassa. Räikkönen palasi formuloihin kaudeksi 2012 Lotus-tallissa.

2014 Räikkönen siirtyi jälleen Ferrarille, josta hän kaudeksi 2018 palasi Sauberin rattiin. Sauberin talli tunnetaan nykyisin nimellä Alfa Romeo Racing. Kaudella 2021, viimeisellä F1-kaudellaan, Räikkönen ajaa Alfalla italialaisen Antonio Giovinazzin tallitoverina.

Kuluvan kauden aikana, kuten jo edelliselläkin kaudella, Räikkösen mahdollinen jatko on ollut suuria F1-puheenaiheita.

Useat lähteet ovat arvioineet jo aiemmin, että Räikkönen lopettaisi uransa, ja hänen tilalleen Alfalle siirtyisi toinen suomalaiskuski Valtteri Bottas, 32. Bottaksen paikan Mercedeksellä ottaisi taas brittilupaus George Russell, joka ajaa vielä tämän kauden Williamsilla.

Lue lisää: Sisäpiiriväite: Valtteri Bottaksen tallikaveriksi nousee todellinen yllätysnimi – Kimi Räikkösen formulaura päättyy

Räikkösellä ja hänen vaimollaan Minttu Virtasella on kaksi lasta: vuonna 2015 syntynyt Robin sekä 2017 syntynyt Rianna. Perhe asuu Baarin kaupungissa Sveitsissä.