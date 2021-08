Nyt jyrähti Toto Wolff – tämän vuoksi Valtteri Bottaksen osoitetta arvuutellaan yhä

Toto Wolff haluaa odottaa, että molemmat kuljettajakandidaatit saavat ensi kauden kuvionsa selviksi.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff kertoi Belgian GP:n yhteydessä, että hän on tehnyt päätöksensä tallin ensi kauden kuljettajista.

Sitä, ajaako Lewis Hamiltonin rinnalla Valtteri Bottas vai George Russell, Wolff ei vielä paljastanut. Hän kuitenkin kertoi kuljettajakaksikon salaamiseen varsin loogisen selityksen.

Mercedes-pomo ilmoitti, että haluaa molempien kuljettajien saavan ensi kauden kuvionsa selviksi, ennen kuin kertoo päätöksestään, Motorsport-sivusto kirjoittaa.

– Se ei ole vain meidän päätöksemme. Tässä on muitakin tahoja osallisena, ja meidän täytyy toimia kunnioittavasti heitä kohtaan, Wolff sanoi.

Talli ei ole myöskään vielä allekirjoittanut sopimusta Wolffin valitseman kuljettajan kanssa.

– Niin kauan, kun mitään ei ole allekirjoitettu, ei ole järkeä julkistaa mitään, hän lisäsi.

Bottaksen on uumoiltu siirtyvän Alfa Romeolle, mikäli hän ei jatka Mercedeksellä. Motorsportin mukaan suomalainen on Alfa Romeon listan ykkösnimi, mutta talli on odottanut Wolffin ratkaisua muiden mukana.

Russell on ajanut nousujohteisen kauden, ja hän sijoittui Belgian osakilpailussa sensaatiomaisesti toiseksi. Sateen värittämän tynkäkilpailun pisteet nostavat Williamsin valmistajien MM-sarjassa tukevasti kahdeksanneksi.