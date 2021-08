Alfa Romeon F1-tallilla kovat tavoitteet ensi kauteen – näin pomo kommentoi Kimi Räikköstä ja Valtteri Bottasta

Frederic Vasseur ja Alfa Romeo päättivät jo aikaisessa vaiheessa keskittyä ensi kauteen. Ranskalaispomo näkee F1-sarjan suomalaiskuskeissa samoja piirteitä.

Frederic Vasseur on Alfa Romeon F1-tallin päällikkö.

Alfa Romeon F1-talli on vauhdillisesti ollut lähempänä kärkeä kuin viime kaudella, mutta tuloksissa se ei ole näkynyt.

Talli on nyt jäämässä MM-sarjassa viimeistä edelliseksi, kun kaksi edelliskautta toivat pykälää paremman sijoituksen.

– Kauden ensimmäinen puolisko oli vaikea. Myös toisesta tulee vaikea, tallipäällikkö Frederic Vasseur hymähtää Ilta-Sanomille.

Syy on selvä. Alfa päätti jo viime vuoden lopulla, että auton kehitystyötä ei täksi vuodeksi tehdä.

– Päätimme keskittyä sataprosenttisesti vuoteen 2022. Ehkä aliarvioimme, että ensin meidän täytyy ajaa 23 kisaa samalla autolla! Vasseur naurahtaa.

Oikeasti ratkaisu oli huolellisesti puntaroitu – ja tuntuu ehdottoman oikealta:

– Vitsit sikseen, se oli tärkeä päätös. Iso mahdollisuutemme ei ole olla seitsemäs, kahdeksas tai yhdeksäs tänä vuonna vaan ottaa oikeasti iso askel ensi vuodeksi.

Ensi vuosi. Siitä ja kuskimarkkinoista Alfa ja Vasseur eivät halua nyt puhua.

Lähiviikkoina saadaan luultavasti uutisia, jatkaako Kimi Räikkönen, 41, vielä fantastista uraansa, vai onko Jäämiehen viimeinen tanssi käsillä. Räikkönen on ollut italialaismerkin keulakuva kolmen kauden ajan.

Minkälainen on ollut Räikkösen merkitys Alfalle?

– Oli tärkeää ja iso askel tallille saada maailmanmestari autoon. Kimillä on valtava kokemus. Hän ei ole ainoastaan voittanut kisoja ja mestaruuden, hän on myös ajanut parikymmentä vuotta kärkitalleissa, Vasseur sanoo.

Kimi Räikkönen kuvattuna Belgian GP-viikonloppuna.

Räikkönen tietää tarkasti, mistä autoon saadaan suorituskykyä ja miten koko operaatiota kuuluisi pyörittää.

– Hän tietää täydellisesti, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Olemme nuori talli: 80 prosenttia henkilökunnastamme on aloittanut 2–3 viime vuoden aikana. Tarvitsemme yhteistä kokemusta, ja Kimi on ollut tärkeä osa sitä.

Räikkönen ei ole ensimmäinen suomalaiskuski, jonka kanssa Vasseur on tehnyt yhteistyötä. ART:lla hänen suojatteinaan ajoivat Aaro Vainio ja Valtteri Bottas.

– Valtterin kanssa meillä oli tosi, tosi hyvä kausi GP3-sarjassa. Alussa oli vaikeuksia, mutta häneltä tuli sitten tosi vahva henkilökohtainen reaktio. Hän onnistui parantamaan kauden aikana, ja toinen puolisko oli maaginen (mestaruus).

Vasseur nauraa, että enempää hän ei juuri nyt halua puhua Bottaksesta.

Ehkä lisäpuheenvuorojen aika tulee sitten, kun Alfa Romeo kertoo ensi kauden kuljettajistaan.

Kysytään kuitenkin, minkälaisia yhtymäkohtia Vasseur löytää suomalaiskaksikosta?

– Valtteri ja Kimi eivät puhu liikoja. He ovat suorapuheisia ja menevät suoraan asiaan. Se on tosi hyvä asia tallille.

– En tiedä, ovatko kaikki suomalaiset sellaisia, mutta heidän kohdallaan asia on näin, Vasseur sanoo.

Valtteri Bottas on tuttu mies Frederic Vasseurille.

Jo ennen Belgian kisaa Vasseur tiesi, että Unkarista ison pistepotin (10) ottaneen Williamsin kiinni saaminen MM-sarjassa voi olla vaikeaa loppukauden aikana.

Piste sieltä, toinen täältä on Alfalle mahdollista, mutta brittitiimin kiinni saaminen olisi vaatinut kaoottisia kisoja. Todellinen poikkeuskisa saatiinkin heti Belgiassa, mutta jälleen hyötyjä oli Williams, joka johtaa Alfaa jo 20–3.

Mutta kuten Vasseur sanoi, Alfa Romeon tähtäin on jo ennen kaikkea ensi vuodessa.

– 80 prosenttia väestämme työskentelee kotona keskittyen ensi kauden projektiin.

Kimi Räikkösen kauden saldo on kaksi MM-pistettä.

Kisoja kiertävä tiimi tekee yhtä lailla kovaa työtä, joka maksaa itseään takaisin ensi vuonna.

– Hankimme kokemusta ja pyrimme parantamaan kaikkea mahdollista: renkaiden käyttöä, varikkopysähdyksiä, kisataktiikoita ja niin edelleen.

Loppukauden ohjelma on tuttuun tyyliin todella hektinen. Lepopäiviä ei ole liiaksi.

– Se on rankkaa, mutta meillä on työ, jota miljoonat ihmiset haluaisivat tehdä. Emme voi valittaa, Vasseur linjaa.