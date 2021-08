Yksi osa F1-palapelistä varmistui – Red Bull julkisti toisen ensi kauden kuskeistaan

Sergio Perezin jatkosopimus julkistettiin perjantaina.

Sergio Perez ja Red Bull ovat solmineet seuraavan F1-kauden kattavan sopimuksen.

Meksikolaiskuljettajan jatkosta tiedotettiin perjantaina Belgian Spassa, missä F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna. Perezin tallikaverina jatkaa ensi kaudella Max Verstappen.

Perez siirtyi Red Bullille täksi kaudeksi Racing Point Force India -tallista. Meksikolainen on ajanut vuonna 2011 alkaneella F1-urallaan 205 kisaa, joista hän on kerännyt kaksi voittoa ja 12 palkintopallisijaa.

Perez on ennen Belgian kisaviikonloppua MM-sarjassa viidentenä 104 pisteellään. Tallitoveri Verstappen on MM-taulukossa toisena 187 pisteellään.

Osa ensi kauden F1-paikoista on vielä jakamatta. Kärkitalleista Mercedeksen toisen kuljettajan nimi on vielä hämärän peitossa. Varikolla huhutaan, että Williamsilla nyt kisaava George Russell on saamassa paikan Valtteri Bottaksen sijaan. Mercedeksen toisena kuljettajana jatkaa Lewis Hamilton.