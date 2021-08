Max Verstappenilta napakka linjaus Mercedeksen F1-kuskisoppaan

Myös Ferrarin Charles Leclerc kertoi mielipiteensä Mercedeksen kuskisopasta.

Red Bullin Max Verstappen sohaisi torstaina ampiaispesää. Hollantilainen kommentoi Daily Mailille pahimman kilpailijatallin, Mercedeksen ensi kauden kuljettajatilannetta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Williamsin George Russell nappaa yhden varikoiden halutuimmista kuljettajanpesteistä viidettä kauttaan Mersulla ajavan Valtteri Bottaksen nenän edestä.

Lue lisää: Sisäpiirilähde: George Russell syrjäyttää Valtteri Bottaksen – tästä syystä sopimus voidaan julkaista jo tänä viikonloppuna

MM-sarjan toisena, kahdeksan pistettä Lewis Hamiltonin perässä oleva Verstappen totesi brittilehdelle, että Toto Wolffin asemassa hän valitsisi Hamiltonin rinnalle nuoren ja lupaavan Russellin.

– George on todella nopea, ja hän voi pysyä Mercedeksellä ikuisuuden. Mielestäni hän ansaitsee enemmän [kuin ajaa Williamsilla]. Loppujen lopuksi Mercedes tekee päätöksen, eikä se kuulu minulle, mutta arvostan häntä kuljettajana erittäin paljon, Verstappen sanoi.

23-vuotias hollantilainen joutui keskeyttämään edellisen osakilpailun Unkarissa heti avausmutkassa Bottaksen alokasmaisen virheen seurauksena.

Lue lisää: Valtteri Bottakselle rajua some­irvailua sunnuntain ”kaadosta” – yksi salaliitto nousi esille ylitse muiden

Toimittajat tiedustelivat myös Ferrarin Charles Leclercin mielipidettä Mercedeksen toiseksi kisakuskiksi. Hänkään ei liputtanut kokeneen suomalaisen puolesta.

– Minusta on upeaa, mikäli George saa paikan. Hän ansaitsee sen, monacolainen pamautti GPblog-sivuston mukaan.

Leclerc muistutti, että kuljettajien vertaaminen keskenään on vaikeaa, koska autojen voimasuhteet vaihtelevat niin paljon. Russell on hänen mukaansa siltikin näyttänyt olevansa ratinkääntäjien eliittiä.

Kaksikko kilvoitteli vastakkain vuosien ajan pikkuformuloissa.

– Hän on jatkuvasti osoittanut olevansa hyvä. Olen kilpaillut häntä vastaan pitkään ja tiedän, kuinka vahva hän on. Mielestäni on mahtavaa saada niin lahjakas kuljettaja Mercedeksen toiseen autoon.

Bottas oli Belgian GP:n ensimmäisten harjoitusten nopein ennen Verstappenia ja Alpha Taurin Pierre Gaslya. Leclerc kaasutti neljänneksi ja Russell 14:nneksi.