Huolestunut F1-mestari nosti esiin kauhukuvan Span kisasta – muistuttaa kahden vuoden takaisesta kuolonkolarista: ”Riski on aivan eri tasoa”

Damon Hill toivoo, että kuljettajat kunnioittavat Span radan vaaroja.

F1-sarjan kärkikuljettajat Lewis Hamilton ja Max Verstappen ovat nostattaneet tällä kaudella formulafanien ihokarvoja tiukalla taistelullaan useissa kilpailussa.

Kaksikko on kaahannut radasta riippumatta senttien päässä toisistaan jopa 300 kilometrin tuntivauhdissa. Kumpikaan ei ole antanut toiselle mitään ilmaiseksi, ja niinpä välillä on kolissut.

Kun F1-sirkus palaa kesätauolta viikonloppuna Belgiassa, riskit kasvavat jälleen uuteen potenssiin. Span rata on paitsi legendaarinen myös vaarallinen.

F1-mestari Damon Hill toivoo, että Hamilton ja Verstappen kunnioittavat Belgian osakilpailua, eivätkä ryhdy yltiöpäisiin ohituksiin.

– He ovat näyttäneet, etteivät pelkää kisata kovissakaan nopeuksissa. Spassa riskit ovat kuitenkin aivan eri tasoa. Se huolestuttaa minua, Hill toteaa GPFans-sivuston mukaan F1 Nation -podcastissa.

Kaksi vuotta sitten F2-sarjan Anthoine Hubert kuoli kolaroituaan autonsa Spassa. Muiston pitäisi olla vielä tuoreena kuljettajien mielissä.

– Tämä on yksi kalenterin nopeimmista radoista. Emme halua kokea noita ikäviä hetkiä enää, Hill sanoo.

– Riski on suurempi, jos radalla on märkää. Kuljettajilla on ollut ongelmia sateella. Sadekelin kisat Spassa eivät ole heikkohermoisille.