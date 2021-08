Valtteri Bottaksen kohtalo selviämässä? Tallipomo paljasti mielenkiintoisen tiedon kuljettajavalinnoista

Mercedes-Benzin F1-tallin ensi kauden kuljettajakuvioista saatiin lisätietoa.

Valtteri Bottas on nauttinut Toto Wolffin luottamusta viiden vuoden ajan. Kuva vuodelta 2019.

Tietoa Mercedeksen F1-tallin ensi kauden toisesta kuljettajasta on odotettu kuin kuuta nousevaa käytännössä kauden alusta lähtien – ja odotus jatkuu yhä.

Valtteri Bottas ja George Russell elättelevät molemmat yhä toiveita paikasta seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin aisapariksi. Viidettä vuotta Mercedeksellä ajava Bottas oli kauden alkupuoliskolla ailahtelevaisessa iskussa, kun taas Russell on jatkanut vakuuttavia otteitaan sarjan häntäpäässä Williamsin ajokissa.

Moni odotti Mercedeksen päätöstä elokuun kesätauon aikana, mutta tallipäällikkö Toto Wolff ei ole vielä valmis sanomaan viimeistä sanaansa. Sekin hetki on kuitenkin pian edessä.

– Meidän on valittava Valtterin tuoman vakauden ja Georgen lahjakkuuden välillä. Haluan, että asia on ratkaistu syyskuun aikana, niin että he molemmat ehtivät löytää paikkansa seuraavalle kaudelle, Wolff totesi Bildin tuoreessa haastattelussa.

Bottas itse kommentoi tilannettaan Ilta-Sanomille lauantaina levollisen oloisena.

– Ei ole mitään uutta, ainakaan sellaista, mitä pystyisin sanomaan, Bottas naureskeli.

– Asiat selkeytyvät koko ajan enemmän ja enemmän, mutta sellaista ei ole, mitä pystyisin sanomaan. Kaikki on hyvin, ja olen ihan tyytyväinen siitä, mihin suuntaan asiat näyttävät menevän. Enempää en voi sanoa.

Lue lisää: Valtteri Bottakselta paljon­puhuva reaktio sopimus­tilanteeseen – näin hän kommentoi talli­toveruutta Kimi Räikkösen kanssa

Jos 31-vuotias suomalainen ei saa jatkosopimusta saksalaistalliin, ovat sitkeät huhut vieneet häntä Alfa Romeolle, jossa toinen suomalaiskonkari Kimi Räikkönen on ajanut vuodesta 2019 lähtien.

Bottas on kuljettajien MM-sarjassa neljäntenä 108 pisteellä. Russell on taistellut Williamsille alkukauden aikana neljä pistettä. F1-kausi jatkuu ensi viikonloppuna Belgian Spassa.