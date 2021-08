Valtteri Bottaksen kotiradan rahoituskampanja floppasi pahasti – F1-tähti lahjoittaa ison summan tärkeään hankkeeseen

Valtteri Bottaksen kotiradan tulevaisuus on ollut uhattuna. Joukko­rahoitus­kampanja ei saanut tuulta purjeisiin, mutta Bottas kertoi vastikään löytyneestä uudesta rahoittajasta.

1360 euroa.

Mesenaatti.me-palvelussa 12.5.–11.8. käynnissä ollut joukko­rahoitus­kampanja Valtteri Bottaksen koti­radan hyväksi ei onnistunut, sillä 25 000 euron minimi­tavoitteesta ja 100 000 euron pää­tavoitteesta jäätiin kauas.

Kampanja oli vastikkeellinen: esimerkiksi 30 euron lahjoittajille tarjolla oli lippa­lakki ja 750 eurolla poikkeuksellinen elämys: kisapäivä karting­autolla yhdessä F1-tähti Bottaksen kanssa.

Miksi joukkorahoituskampanja?

Lahden kaupunki on sitoutunut jatkamaan radan alueen vuokrausta moottori­urheilu­keskukselle, jos aluetta kehitetään merkittävästi edistäen myös Lahden seudun matkailua. Tähän työhön tarvitaan rahaa, ja esimerkiksi 100­000 euron on kerrottu mahdollistavan mm. MM-kisojen järjestämisen.

F1-tähti on myös itse rahoittamassa kotiratansa tulevaisuutta. Keväällä hän laittoi AMG-GT S Coupé -mallin Mersunsa myyntiin rahoittaakseen myynnin avulla myös kotirataansa.

–Tavoitteena on rakentaa alueelle maailman puhtain moottori­urheilu­keskus, jonka käyttämä energia tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä mahdollisimman oma­varaisesti, energian­kulutus on minimoitu ja ajokalusto on sähköistetty, Valtteri Bottas Raceparkin verkkosivuilla kerrotaan.

Mikä on nyt tilanne, kun joukkorahoitus näyttää flopanneen pahasti?

– Emme oikein saaneet kunnolla lähtijöitä, mutta itse asiassa ihan hiljattain lähti uusi rahoittaja mukaan. Kyllä se menee pikku hiljaa eteenpäin, Bottas kertoi Ilta-Sanomille.

Bottas kertoi myös lauantaina, että tämän­vuotinen Valtteri Bottas Duathlon -tapahtuma tekee tappiota. Tapahtuma lahjoittaa kuitenkin noin 5 000 euroa Nastolan nuoriso­työhön. Rahat tulevat Bottaksen lompakosta.

