Tästä syystä Daniel Ricciardo uskoo McLarenin taistelevan F1-mestaruudesta kaudella 2024 – haluaa varmistaa asemansa tallissa: ”Kuulostaa hullulta...”

Daniel Ricciardolla on vahva luotto McLarenin kehityskäyrään.

F1-talli McLaren ei ole viime vuosina ollut aivan loiston päiviensä tasolla. Edellisen maailmanmestaruutensa talli saavutti vuonna 2008, kun Lewis Hamilton ylsi titteliin tallin autolla. Brittitallin nykyinen kuski Daniel Ricciardo kuitenkin uskoo, että uusi nousu on tuloillaan.

Australialaiskuljettaja nosti Autosportin artikkelissa esiin tallin rakentumassa olevan infrastruktuurin. Hän uskoo etenkin kaudeksi 2024 valmistuvan uuden tuulitunnelin lisäävän oleellisesti tallin kilpailukykyä. McLarenin tallipomo Zak Brown on samoilla linjoilla.

– Meillä ei ole tekosyitä kaudella 2024, Brown sanoo.

McLaren on käyttänyt jo pitkään Toyotan tuulitunnelia Kölnissä, mutta vuonna 2019 se ilmoitti rakentavansa omansa. Tunnelin oli tarkoitus valmistua parissa vuodessa, mutta koronapandemia on viivästyttänyt projektia.

Ricciardolla, 32, on sopimus brittitallin kanssa vuoteen 2023 asti, mutta hän ajattelee jo pidemmälle ja haluaa olla mukana, kun nousu takaisin mestaruustaisteluun on ajankohtainen.

– Luulen, että seuraavan parin McLaren-kauden aikana yritän vain jatkaa rakentamista siitä, missä olen nyt. Sitä kautta saan toivottavasti itseni hyvään asemaan tallissa kaudelle 2024. Kuulostaa hullulta ajatella niin pitkälle, mutta joskus pitää ajatella niin, Ricciardo sanoo artikkelissa.

Ricciardo uskoo uuden tuulitunnelin auttavan McLarenin takaisin huipulle.

Vaikka kokenut kuski sanoo tallin olevan hyvällä tiellä kehityskaarensa suhteen, hän tiedostaa, että parin seuraavan kauden aikana mestaruustaistelu ei vielä ole realismia.

– Tiellämme on vielä aitoja, jotka luultavasti estävät meitä taistelemasta mestaruudesta seuraavien vuoden tai kahden aikana. On kuitenkin todellisuutta, että tuulitunneli on iso pala palapeliimme. Se saattaa olla ratkaiseva pala.

Tämän kauden sarjassa McLaren on toistaiseksi kerännyt talleista kolmanneksi eniten pisteitä yhdessä Ferrarin kanssa. Molemmilla perinteikkäillä talleilla on kasassa 163 sarjapistettä. Mercedes ja Red Bull ovat kuitenkin kaukana edellä.

Kuljettajien sarjassa brittitallin Lando Norris on komeasti kolmantena 113 pisteellään. Hän on kärkitallien kakkoskuskien, Mercedeksen Valtteri Bottaksen ja Red Bullin Sergio Perezin edellä.

Renault’lta täksi kaudeksi talliin siirtynyt Ricciardo on yhdeksäntenä 50 pisteellään.