Kimi Räikkösen raju purkaus yllätti F1-kisassa – tallipomo kommentoi Jäämiehen raivoa: ”Ymmärrän sen täysin”

Alfa Romeo on kääntänyt jo katseensa ensi kauteen. Kuljettajille se on johtanut turhauttavaan tilanteeseen.

F1-talli Alfa Romeon kausi on ollut vaisu. Tallin kuljettajat ovat keränneet 11 kilpailusta yhteensä vain kolme pistettä, Kimi Räikkönen kaksi ja Antonio Giovinazzi yhden.

Heinäkuussa Britannian GP:n päätteeksi synkän kauden pettymykset purkautuivat konkarikuski Räikkösen rajuna purkauksena.

Viime kierroksilla pistesijoilta ulos pullahtaneelle Räikköselle harmiteltiin tiimiradiossa, että pistesijat olisivat ehkä olleet mahdollisia.

– Ehkä ja ehkä, meidän pitää tehdä autosta nopeampi. On täysin mahdotonta taistella muita vastaan. Meidän täytyy herätä ja tehdä jotain, Räikkönen sadatteli äkäisen kuuloisena takaisin.

Alfa Romeon tallipomo Frederic Vasseur ymmärtää hyvin 41-vuotiaan kuljettajansa raivoamista.

– Kimi on kilvanajaja, ja talli on täynnä samanlaisia. Kun on vaikeaa ja jää niukasti pisteiltä oltuaan pari kierrosta ennen maalia kymmenentenä, turhautuminen nousee pintaan, Vasseur totesi Autosportille.

– Kuljettajan turhautumisen autossa ymmärtää hyvin, kun hän vain haluaisi pystyä pärjäämään paremmin. Se on minulle todiste motivaatiosta, eikä se haittaa minua, Vasseur totesi.

Mitä tulee Räikkösen vaatimuksiin auton kehittämisestä, viesti on synkempi. Suomalaisen ajokin moottoriin tai aerodynamiikkaan ei ole päivityksiä enää luvassa, sillä Vasseurin mukaan talli käänsi jo alkuvuodesta keskittymisensä vuoteen 2022.

Ensi kaudelle F1-autot muuttuvat radikaalisti, ja italialaistallissa halutaan saada kasaan paras mahdollinen kiituri uudelle aikakaudelle – vaikka se tarkoittaisikin vauhdista jäämistä kaudella 2021.

– Mielestäni se oli oikea päätös, koska viime vuoden tulokset huomioon ottaen, sen auton kehittämiseen panostaminen ei olisi varmaankaan ollut kovin järkevää. Tiesimme, että tässä on hyvät ja huonot puolensa, ja nyt meidän täytyy hyväksyä ne huonot.

Eri asia on, ehtiikö Räikkönen nauttia ensi vuoden kilpailukykyisemmästä ajokista: hänen uransa jatko on vielä hämärän peitossa.