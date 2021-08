Merceksen tallipäällikkö Toto Wolff puolustaa Valtteri Bottaksen suorituksia. Alfa Romeon Frederic Vasseur puolestaan aikoo pian keskustella Kimi Räikkösen kanssa tulevaisuudesta.

Molemmat F1-sarjan suomalaiskuskit ovat vailla sopimusta kaudelle 2022. Alfa Romeon Kimi Räikkönen, 41, joutuu pohtimaan koko uransa jatkoa, kun taas Mercedeksen Valtteri Bottas, 31, janoaa jatko­sopimusta kärki­talliin Lewis Hamiltonin, 36, talli­kaveriksi.

Spekulaatio siitä, ajaako Mercedeksen toista autoa kaudella 2022 Bottas vai George Russell, ei ota laantuakseen.

GPFans-sivusto heitti artikkelissaan tallipäällikkö Toto Wolffille väitteen, että Bottaksen mahdollisuudet pärjätä tallissa on jo nähty.

– Mielestäni se on liian rajusti sanottu. Hänellä on myös ollut paljon huonoa onnea. Monacossa hänen olisi pitänyt sijoittua toiseksi, mutta me petimme hänet. Se on hyvin karua, Wolff vastaa.

Toto Wolff joutuu pian tekemään valinnan Valtteri Bottaksen ja George Russellin välillä.

Tallipäällikkö myös muistuttaa, ettei suomalaisella ole ollut helppoa seitsemän­kertaisen maailman­mestarin ja sadan osa­kilpailun voittajan eli Hamiltonin rinnalla.

Wolff kehuu Bottasta ”loistavaksi joukkue­pelaajaksi, joka on voittanut useita osa­kilpailuja”. Hän kuitenkin myöntää, että kahden vuoden ”oppikurssi” Hamiltonin kanssa tekisi hyvää Russellille.

– Kyllä, yksi strategia on valita nuorukainen ja katsoa, miten George esiintyy kaikkien aikojen parhaan kilpa-ajajan vierellä, ja voiko hän ottaa kapulan haltuunsa sinä päivänä, kun Lewis päättää uransa.

Räikkösen edustama Alfa Romeo ei ole solminut jatkosopimusta tallin toisenkaan kuljettajan, italialaisen Antonio Giovinazzin, 27, kanssa.

Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur aikoo keskustella lähiaikoina Kimi Räikkösen kanssa tulevaisuuden kuvioista.

Valmistajien MM-sarjassa toiseksi viimeisenä olevan tallin päällikkö Frederic Vasseur kommentoi kuljettaja­tilannetta GPFans-sivustolle.

– Minun täytyy käydä tilanne läpi tapaus­kohtaisesti. Kimin kanssa käymme pian keskustelua tulevaisuudesta, siitä mitä hän haluaa tehdä. Sitten minun on tehtävä päätös, joka on parhaaksi tallille.

F1-pomon mukaan tulevan kauden kuljettaja­kaksikon tulee vastata siihen kovaan työhön, mitä talli on tehnyt uuden auton kehittämiseksi.

Vasseur uskoo tallilla olevan mahdollisuus menestyä sääntö­muutosten ja entistä tiukemman kulukaton astuessa voimaan tulevalla kaudella.

Tallipäällikkö arvelee Alfa Romeon ottavan askeleita erityisesti moottorin kehityksessä, sillä talli aloitti uuden auton alustan kehittämisen muita aiemmin.