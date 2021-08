Entiseltä F1-kuskilta raju näkemys Mercedeksen tilanteesta: ”Kaksi ykköskuskia samassa tallissa ei toimi” – uskoo Bottaksen jatkavan

Giedo van der Garde väittää, ettei Lewis Hamilton halua George Russellia tallikaverikseen.

Entinen Formula 1 -kuljettaja Giedo van der Garde uskoo Mercedeksen Valtteri Bottaksen jatkavan tallissa myös ensi kaudella.

Caterhamilla kaudella 2013 kisannut hollantilainen väittää, ettei Lewis Hamilton halua tallikaverikseen Williamsin George Russellia, joka on suomalaisen lisäksi käytännössä tallin ainoa vaihtoehto toiseksi kuljettajaksi.

– Uskon, että hän (Bottas) pysyy. Hän pärjää hyvin, talli tietää sen. Lisäksi Hamilton, jolla on valtaa, ei halua Russellin kaltaista kuskia vierelleen, van der Garde sanoo RacingNews365.com-sivuston haastattelussa.

Van der Garde perustelee näkemystään sillä, ettei Hamilton halua toista englantilaista samaan talliin. Hollantilainen uskoo, että nuoren kuskin ”nälkä ja halu johtaa” rikkoisi Mercedeksen harmonian, sillä Russell, 23, tuskin suostuisi Hamiltonin kakkoskuskiksi.

– Kaksi ykköskuskia samassa tallissa ei toimi. Russell haluaa välittömästi näyttää, kuinka nopea hän on, ja hän todella on. Mutta tallilla pitää olla myös kakkoskuski. Heillä on sellainen nyt (Bottas), ja se on toiminut hyvin. Miksi sitä pitäisi vaihtaa?

Entinen F1-kuski Giedo van der Garde uskoo, että George Russell (kuvassa) uhkaisi Lewis Hamiltonin asemaa Merceksellä, eikä britti tästä syystä halua maanmiestään tallikaverikseen.

Bottas kommentoi itse tilannettaan ESPN:n haastattelussa. Nastolalaisen on arveltu vaihtavan päittäin paikkaa Russellin kanssa, toisaalta häntä on aseteltu mahdollisesti eläköityvän Kimi Räikkösen, 41, tilalle Alfa Romeolle.

31-vuotias suomalainen ei paljasta, onko hän käynyt keskusteluja muiden tallien kanssa.

– Pidän sen mieluummin omana tietonani – ehkä olen, ehkä en. Mutta minulla on monia ihmisiä takanani, eivätkä he varmasti ole vain levänneet kotona tekemättä mitään.

Bottas on ajanut Mercedeksellä vuodesta 2017 alkaen ja saanut joka vuosi vain yhden kauden jatkosopimuksen. Hän arvioi ESPN:lle, että pätkäsopimukset ovat voineet vaikuttaa hänen suorituskykyynsä tallissa.

– Se (pidemmät sopimukset) olisi varmasti säästänyt paljon energiaa, turhia painetta ja median kanssa olemista tietystä vuoden ajasta.

Bottas kuvailee haastattelussa olevansa tällä hetkellä lähes uransa huipulla.