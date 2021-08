Adrian Neweyn mukaan Mercedes on painostanut Red Bullia tällä kaudella ennennäkemättömällä tavalla.

Red Bullin F1-tallin teknisen johtajan Adrian Neweyn mielestä kilpakumppani Mercedes on ottanut itävaltalaistallin tällä kaudella silmätikukseen. Newey, joka on ollut osa Red Bullia vuodesta 2006 lähtien, sanoo kulissien takana käytyjen keplottelujen olleen rajumpia kuin ikinä aikaisemmin.

– On tallille monella tapaa kohteliaisuus, että olemme toisten tarkkailun alla, Newey sanoi Red Bullin haastattelussa Autosportin mukaan.

Monet tallit – Mercedes etunenässä – ovat vaatineen Kansainvälistä autoliitto Fiaa antamaan tällä kaudella erilaisia sääntötarkennuksia muun muassa joustaviin takasiipiin, rengaspaineisiin ja varikkopysähdyksiin liittyen. Näiden kaikkien vaatimusten voidaan nähdä kohdistuneen Red Bullia vastaan.

– En muistaa aikaa, jolloin kulisseissa olisi käyty samantasoista politikointia ja lobbausta autoamme vastaan, Newey sanoo.

Neweyn mielestä toukokuussa Espanjan GP:ssä syntynyt kohu tallin auton takasiiven joustavuudesta ilmentää hyvin Mercedeksen painostusta.

– Jos miettii sitä juttua joustavan takasiiven kanssa, me emme varmasti olleet ainoa talli, jota asia koski. Mutta tietenkin, kun Mercedes alkoi pitämään ääntä asiasta, heitä ei kiinnostanut, mitä Alfa oli tekemässä. He olivat huolissaan vain siitä, saammeko me takasiivestä hyötyä, mitä emme todellakaan saaneet.

Newey ei ota kilpakumppanin toimintaa kuitenkaan henkilökohtaisesti.

– Tämä on F1: n luonne ja yksi niistä asioista, joka tekee siitä niin innostavaa. Tämän kauden intensiteetti on vain ollut melko kova.

Tallien MM-sarjassa Mercedes johtaa 11 osakilpailun jälkeen Red Bullia 12 pisteen erolla. Kuljettajissa Mercedeksen Lewis Hamiltonin etumatka Red Bullin Max Verstappeniin on kahdeksan pistettä.