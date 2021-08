Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen ensi kauden kuviot selviämässä? Tallipomo paljasti mielenkiintoisen tiedon kuljettajavalinnoista

Kimi Räikkösen edustaman Alfa Romeon kuljettajakuvioista saatiin lisätietoa.

Alfa Romeon F1-tallin ensi kauden kuljettajavalinta on kuuma puheenaihe autourheilun kuninkuusluokassa.

Alfa Romeon nykyisten kuljettajien sopimukset päättyvät tähän kauteen. Suomalaisittain mielenkiintoa asiassa lisää se, että sekä tallin nykyinen kuljettaja Kimi Räikkönen että Mercedes-Benzin leivissä ajava Valtteri Bottas on mainittu Alfa Romeon ensi kauden kuljettajakandidaateiksi.

Räikkösen, 41, rinnalla Alfa Romeon F1-ajokilla kaasuttelee tätä nykyä 27-vuotias italialainen Antonio Giovinazzi.

Nyt Alfa Romeon kuljettajakuvioista on tihkunut lisätietoa. Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan tallin pomo Frederic Vasseur on ilmoittanut takarajan tallin kuljettajapäätöksille.

– En päätä siitä yksin. Se on koko yhtiön päätös. Syyskuussa tiedämme, ketkä ajavat autoillamme, Vasseur totesi Blickille.

Pian 32 vuotta täyttävä Bottas on noussut esiin Alfa Romeon yhteydessä siksi, että hänen ajopaikkansa Mercedes-Benzin F1-tallissa ensi kaudeksi ei ole lainkaan varma. On uumoiltu, että George Russell, 23, on vahva ehdokas Bottaksen tilalle ensi kaudeksi.

Joka tapauksessa Vasseur sanoo Alfa Romeon olevan haluttu työpaikka.

– Kaikkien pitää odottaa syyskuuhun saakka. Projektimme tekee meistä kiinnostavan kaikille markkinoilla oleville kuljettajille, Vasseur sanoi.